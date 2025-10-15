ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εμπάργκο στον ΑΠΟΕΛ από τη FIFA για τον Σιπριάνο - Καθησυχαστικοί οι «γαλαζοκίτρινοι»

Δημοσιευτηκε:

Εμπάργκο στον ΑΠΟΕΛ από τη FIFA για τον Σιπριάνο - Καθησυχαστικοί οι «γαλαζοκίτρινοι»

Αφορά μικρή οφειλή για solidarity fee του Βραζιλιάνου.

Εμπάργκο μεταγραφών επιβλήθηκε στον ΑΠΟΕΛ την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της FIFA, με την υπόθεση να σχετίζεται με τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού Σιπριάνο.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για οφειλή μικρού ποσού που αφορά το λεγόμενο solidarity fee – τα χρήματα δηλαδή που καταβάλλονται σε προηγούμενους συλλόγους για την ανάπτυξη και εκπαίδευση του ποδοσφαιριστή.

Παρά την αρνητική είδηση, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας στην ομάδα της Λευκωσίας. Η διοίκηση έχει ήδη ενημερωθεί για την κατάσταση και σκοπεύει να προχωρήσει άμεσα στην τακτοποίηση του ποσού, ώστε να αρθεί η απαγόρευση πριν από την έναρξη του επόμενου μεταγραφικού παραθύρου.

 

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

