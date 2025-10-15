Εμπάργκο στον ΑΠΟΕΛ από τη FIFA για τον Σιπριάνο - Καθησυχαστικοί οι «γαλαζοκίτρινοι»

Εμπάργκο μεταγραφών επιβλήθηκε στον ΑΠΟΕΛ την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της FIFA, με την υπόθεση να σχετίζεται με τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού Σιπριάνο.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για οφειλή μικρού ποσού που αφορά το λεγόμενο solidarity fee – τα χρήματα δηλαδή που καταβάλλονται σε προηγούμενους συλλόγους για την ανάπτυξη και εκπαίδευση του ποδοσφαιριστή.

Παρά την αρνητική είδηση, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας στην ομάδα της Λευκωσίας. Η διοίκηση έχει ήδη ενημερωθεί για την κατάσταση και σκοπεύει να προχωρήσει άμεσα στην τακτοποίηση του ποσού, ώστε να αρθεί η απαγόρευση πριν από την έναρξη του επόμενου μεταγραφικού παραθύρου.