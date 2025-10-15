Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού: Το ΟΑΚΑ τιμά την σημερινή ημέρα , κάθε μέρα!

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού, το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης, συμπερίληψης και σεβασμού στα άτομα με προβλήματα όρασης. Μέσα από στοχευμένες δράσεις και παρεμβάσεις, το ΟΑΚΑ αποδεικνύει έμπρακτα ότι ο αθλητισμός και ο δημόσιος χώρος μπορούν και πρέπει να είναι προσβάσιμοι σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς.

Στο πλαίσιο αυτής της ημέρας, το ΟΑΚΑ παρουσιάζει μια σειρά πρωτοβουλιών που ενισχύουν την αυτονομία και την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με οπτική αναπηρία: τη δημιουργία άνω του ενός χιλιομέτρου νέων οδεύσεων τυφλών, την έκδοση του πρώτου ενημερωτικού φυλλαδίου σε γραφή Braille σε συνεργασία με τον Φάρο Τυφλών, καθώς και την προώθηση αθλητικών προγραμμάτων χωρίς αποκλεισμούς.

Όπως τονίζει σε ανάρτησή του ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, το λευκό μπαστούνι δεν είναι απλώς ένα βοήθημα, αλλά σύμβολο ελευθερίας, αξιοπρέπειας και ανεξαρτησίας. Με λόγια που φωτίζουν την ουσία της ημέρας, επισημαίνει ότι «η πραγματική όραση δεν βρίσκεται στα μάτια, αλλά στην πρόθεση να δεις τον άλλον», υπογραμμίζοντας πως το ΟΑΚΑ συνεχίζει με συνέπεια το όραμά του για ένα περιβάλλον χωρίς εμπόδια, με σεβασμό, με πράξεις και με φως.

Αναλυτικά:

«15 Οκτωβρίου - Ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού

Το λευκό μπαστούνι δεν είναι απλώς ένα βοήθημα.

Είναι σύμβολο ελευθερίας, αξιοπρέπειας και ανεξαρτησίας.

Είναι η προέκταση της ψυχής και της δύναμης εκείνων που μαθαίνουν να κινούνται μέσα στον κόσμο, όχι με τα μάτια, αλλά με την καρδιά.

Η ιστορία του ξεκίνησε μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ο οφθαλμίατρος Richard Hoover έδωσε για πρώτη φορά στους τυφλούς βετεράνους ένα μακρύ καλάμι, για να ξαναβρούν τον δρόμο τους - όχι μόνο στους δρόμους των πόλεων, αλλά και στη ζωή. Από τότε, το λευκό μπαστούνι έγινε το παγκόσμιο σύμβολο της προσπάθειας, της αυτονομίας και της ισότητας.

Στο ΟΑΚΑ, τιμούμε τους φίλους του ολυμπιακού συγκροτήματος κάθε μέρα του χρόνου.

Με μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις, προσπαθούμε να κάνουμε τον χώρο μας ανοιχτό και φιλόξενο για όλους.

Δημιουργήσαμε περισσότερα από 1 χιλιόμετρο νέες όδευσεις τυφλών, ενώ σε συνεργασία με τον Φάρο Τυφλών εκδώσαμε το πρώτο ενημερωτικό φυλλάδιο σε γραφή Braille για το Ολυμπιακό Συγκρότημα.

Μαζί, υλοποιούμε αθλητικά προγράμματα χωρίς αποκλεισμούς, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός ανήκει σε όλους.

Και συνεχίζουμε, με μελέτες για απτικούς χάρτες και πινακίδες που θα κάνουν κάθε διαδρομή πιο ασφαλή, πιο προσβάσιμη, πιο ανθρώπινη.

Γιατί η πραγματική όραση δεν βρίσκεται στα μάτια, αλλά στην πρόθεση να δεις τον άλλον.

Και στο ΟΑΚΑ βλέπουμε καθαρά το όραμα ενός κόσμου χωρίς εμπόδια.

Τιμούμε τους φίλους μας με προβλήματα όρασης όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε μέρα - 365 ημέρες τον χρόνο.

Με σεβασμό, με πράξεις, με φως».

ΑΠΕ-ΜΠΕ