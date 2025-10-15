ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αντσελότι: «Ηταν ένα καλό μάθημα»

Δημοσιευτηκε:

Αντσελότι: «Ηταν ένα καλό μάθημα»

Μετά την εμφατική νίκη με 5-0 επί της Νότιας Κορέας την περασμένη Παρασκευή, η εθνική Βραζιλίας ηττήθηκε με 3-2 από την Ιαπωνία, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε με 2-0. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Κάρλο Αντσελότι, εμφανίσθηκε προβληματισμένος, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Απόψε ήταν ένα καλό μάθημα. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να μάθουμε από τον σημερινό αγώνα, ειδικά από το δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ισορροπημένοι στην προσέγγισή μας. Η ομάδα έπαιξε πολύ καλά εναντίον της Νότιας Κορέας. Απόψε, έπαιξαν καλά στο πρώτο ημίχρονο και ήταν πολύ αδύναμοι στο δεύτερο. Το μεγαλύτερο λάθος ήταν ότι η ομάδα δεν αντέδρασε καλά μετά το πρώτο γκολ. Το πρόβλημα έγκειται κυρίως στο μυαλό των παικτών. Μέχρι το λάθος του Φαμπρίτσιο, όλα ήταν καλά ελεγχόμενα. Μετά, καταλαβαίνω πολύ καλά τι συνέβη. Η ομάδα έχασε την νοοτροπία της. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος».

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

