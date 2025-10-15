ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τα 7 ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο που τον καθιστούν αξεπέραστο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο γράφει ιστορία στα 40 του χρόνια: 41 γκολ σε προκριματικά Μουντιάλ, 7 αξεπέραστα ρεκόρ και ηγετική παρουσία που αποδεικνύει πως η φιλοδοξία δεν έχει ηλικία.

Στα 40 του χρόνια και με πάνω από δύο δεκαετίες επαγγελματικής καριέρας, ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να ξεπερνάει τα όρια. Την Τρίτη (14/10), στον αγώνα προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 απέναντι στην Ουγγαρία, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ σημείωσε δύο γκολ, φτάνοντας τα 41 συνολικά σε προκριματικές φάσεις Μουντιάλ -επίδοση που τον καθιστά τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών σε αυτή την κατηγορία, ξεπερνώντας τον Κάρλος «Pescadito» Ρουίς με 39 γκολ.

Τα γκολ ήρθαν στο 22ο λεπτό με δυνατό σουτ και στο 45'+3' με την αποφασιστικότητα που τον χαρακτηρίζει εδώ και χρόνια. Δεν ήταν απλώς μια νίκη για την Πορτογαλία, αλλά άλλη μια απόδειξη ότι ο Κριστιάνο έχει ακόμα ανοιχτούς λογαριασμούς με την ιστορία.

Τα 7 απόλυτα ρεκόρ του CR7:

948 γκολ: κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου

143 γκολ με την Πορτογαλία: πρώτος σκόρερ σε εθνικές ομάδες

140 γκολ στο Champions League: κορυφαίος όλων των εποχών

450 γκολ με τη Ρεάλ Μαδρίτης: ρεκόρ συλλόγου

14 γκολ στην Euro: πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης

41 γκολ σε προκριματικά Μουντιάλ: νέο παγκόσμιο ρεκόρ

 

Και φυσικά, η αδιάκοπη παρουσία του στα γήπεδα

Η Πορτογαλία έχει συγκεντρώσει 10 βαθμούς, πέντε περισσότερους από την Ουγγαρία, και η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο μοιάζει πλέον τυπική διαδικασία για τον Ρονάλντο και την ομάδα του.

 

Η απάντηση στους επικριτές

 

Πρόσφατα, μετά από χαμένο πέναλτι, πολλοί ζήτησαν να αποσυρθεί. Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: Γκολ, ηγεσία και νέα ρεκόρ. «Δεν είναι μυστικό ότι το να εκπροσωπώ την εθνική σημαίνει πολλά για μένα, και για αυτό είμαι τόσο περήφανος για αυτό το μοναδικό επίτευγμα», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα. «Ευχαριστώ όλους όσους με βοήθησαν να φτάσω εδώ. Τα λέμε τον Νοέμβριο για να ολοκληρώσουμε την πρόκριση»!

Ο Κριστιάνο αποδεικνύει ότι η φιλοδοξία δεν γερνά, ότι το γκολ δεν έχει ημερομηνία λήξης και ότι η ιστορία του δεν έχει γραφτεί ακόμα. Όπως σχολίασε ο Χαβιέρ Αμάρο στο Radio MARCA, «είναι καλύτερος τώρα απ' ό,τι στο Euro».

ΔΙΕΘΝΗ

