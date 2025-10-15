ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μίκαελ Αντόνιο προπονείται με την Μπρέντφορντ και ψάχνει για ομάδα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Μίκαελ Αντόνιο προπονείται με την Μπρέντφορντ και ψάχνει για ομάδα

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα, στο οποίο ενεπλάκη, στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, ο επιθετικός της Γουέστ Χαμ, Μίκαελ Αντόνιο, δεν του στοίχισε τελικά τη συνέχιση της καριέρας του, καθώς έξι μόλις μήνες μετά αγωνίστηκε ξανά, παίζοντας ως αλλαγή στο ματς της εθνικής Τζαμάικα κόντρα στην αντίστοιχη της Γουατεμάλα για το Gold Cup. 

Ο Τζαμαϊκανός διεθνής φορ είχε διακομιστεί με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, ενώ οι φωτογραφίες που δόθηκαν τότε στη δημοσιότητα από το αυτοκίνητο του ήταν σοκαριστικές. Κι όμως τρεις μόλις μήνες μετά άρχισε να προπονείται μόνος του, ενώ τον Μάιο ξεκίνησε να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα με τους συμπαίκτες του και τον Ιούλιο μπήκε ως αλλαγή στο 85ο λεπτό του αγώνα της Τζαμάικα.

Ο Αντόνιο είχε σοβαρό ατύχημα, όταν τράκαρε τη Ferrari του στην πόλη Επινγκ στην περιοχή του Εσεξ, με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν να δείχνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, αφού το πανάκριβο αυτοκίνητο έγινε κομμάτια. Ο Αντόνιο υποβλήθηκε σε επέμβαση, λόγω του σοβαρού κατάγματος που υπέστη στο αριστερό πόδι του κατά τη σφοδρή σύγκρουση. 

Οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις ανέφεραν πως θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον ένα χρόνο, ενώ είχε εκφραστεί ο προβληματισμός ότι αυτός ο τραυματισμός ίσως αναγκάσει τον 35χρονο επιθετικό ν' αποσυρθεί από τα γήπεδα. Τελικά όμως η πορεία αποθεραπείας του ήταν εντυπωσιακά γρήγορη και ο Αντόνιο επέστρεψε γρήγορα στις προπονήσεις, καθώς πως από τις αρχές Ιανουαρίου ήταν σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης στο Ντουμπάι και επέστρεψε τον Απρίλιο στο Λονδίνο. 

Το καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος από τη Γουέστ Χαμ και ψάχνει για νέα ομάδα. Τις τελευταίες ημέρες συμμετέχει, όπως αναφέρει το «Sky Sports», στις προπονήσεις της Μπρέντφορντ, η οποία όμως δεν σκοπεύει να τού προσφέρει συμβόλαιο συνεργασίας και απλά τού δίνει την ευκαιρία να προετοιμαστεί ώστε τον Ιανουάριο να διεκδικήσει συμβόλαιο από κάποια άλλη ομάδα της Premier League.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Tuttosport: Η τελική λίστα των 25 υποψηφίων για το Golden Boy 2025

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήττα στην πρεμιέρα για την Πετρολίνα ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Καθυστερεί η επιστροφή του Πογκμπά, υπέστη νέο τραυματισμό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δυνατό μπάσιμο για τον Σλότερμπεκ ετοιμάζει η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δίπλα στο «Always Ioanna Skordi Foundation»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ/Ανόρθωση: Ενωμένοι στο τραπέζι… με το βλέμμα στην επόμενη μέρα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Δίωξη σε Βινίσιους για διατάραξη κοινής ησυχίας στο χλιδάτο πάρτι για τα γενέθλιά του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πρόκληση ξεκινά από το «Στέλιος Κυριακίδης»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο πρόεδρος της Freedom24 έσπασε το διαφημιστικό πανό του Εθνικού και την πλήρωσε

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Αυτή τη φορά να είναι αλλιώς

ΑΕΛ

|

Category image

Καμπάνα σε Μπεργκ για δηλώσεις, στην Ομόνοια για παράγοντες-παίκτες και στην ΑΕΛ για φιλάθλους (όλες οι αποφάσεις)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ανατροπή και «μπαμ» με Τετέι και Παντελίδη!

Ελλάδα

|

Category image

Βγήκε από το... «ψυγείο» ο Σολωμού

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μεγάλο στοίχημα ο Σεμέδο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο διαιτητής που ορίστηκε στο ενακτήριο παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη