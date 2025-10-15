Ο Μίκαελ Αντόνιο προπονείται με την Μπρέντφορντ και ψάχνει για ομάδα

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα, στο οποίο ενεπλάκη, στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, ο επιθετικός της Γουέστ Χαμ, Μίκαελ Αντόνιο, δεν του στοίχισε τελικά τη συνέχιση της καριέρας του, καθώς έξι μόλις μήνες μετά αγωνίστηκε ξανά, παίζοντας ως αλλαγή στο ματς της εθνικής Τζαμάικα κόντρα στην αντίστοιχη της Γουατεμάλα για το Gold Cup.

Ο Τζαμαϊκανός διεθνής φορ είχε διακομιστεί με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, ενώ οι φωτογραφίες που δόθηκαν τότε στη δημοσιότητα από το αυτοκίνητο του ήταν σοκαριστικές. Κι όμως τρεις μόλις μήνες μετά άρχισε να προπονείται μόνος του, ενώ τον Μάιο ξεκίνησε να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα με τους συμπαίκτες του και τον Ιούλιο μπήκε ως αλλαγή στο 85ο λεπτό του αγώνα της Τζαμάικα.

Ο Αντόνιο είχε σοβαρό ατύχημα, όταν τράκαρε τη Ferrari του στην πόλη Επινγκ στην περιοχή του Εσεξ, με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν να δείχνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, αφού το πανάκριβο αυτοκίνητο έγινε κομμάτια. Ο Αντόνιο υποβλήθηκε σε επέμβαση, λόγω του σοβαρού κατάγματος που υπέστη στο αριστερό πόδι του κατά τη σφοδρή σύγκρουση.

Οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις ανέφεραν πως θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον ένα χρόνο, ενώ είχε εκφραστεί ο προβληματισμός ότι αυτός ο τραυματισμός ίσως αναγκάσει τον 35χρονο επιθετικό ν' αποσυρθεί από τα γήπεδα. Τελικά όμως η πορεία αποθεραπείας του ήταν εντυπωσιακά γρήγορη και ο Αντόνιο επέστρεψε γρήγορα στις προπονήσεις, καθώς πως από τις αρχές Ιανουαρίου ήταν σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης στο Ντουμπάι και επέστρεψε τον Απρίλιο στο Λονδίνο.

Το καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος από τη Γουέστ Χαμ και ψάχνει για νέα ομάδα. Τις τελευταίες ημέρες συμμετέχει, όπως αναφέρει το «Sky Sports», στις προπονήσεις της Μπρέντφορντ, η οποία όμως δεν σκοπεύει να τού προσφέρει συμβόλαιο συνεργασίας και απλά τού δίνει την ευκαιρία να προετοιμαστεί ώστε τον Ιανουάριο να διεκδικήσει συμβόλαιο από κάποια άλλη ομάδα της Premier League.