Θέλει να φύγει από την Αλ Αχλί ο Τόνεϊ

Ο Ιβάν Τόνεϊ έχει αποφασίσει να φύγει από την Αλ Αχλί και το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και ψάχνει για ομάδα ώστε να επιστρέψει στην Ευρώπη. Ο Αγγλος κεντρικός επιθετικός, σύμφωνα με την εφημερίδα του Παρισιού «Sun» θέλει να παίξει σε ομάδα της Premier League ή της Ιταλίας, ώστε να διεκδικήσει μια θέση στην αποστολή της εθνικής ομάδας για το Μουντιάλ του 2026. Ο 29χρονος φορ έχει προτάσεις για να επιστρέψει στην Ευρώπη, παρά το συμβόλαιο του με την Αχλί, που έχει διάρκεια έως τον Ιούνιο του 2028, αλλά το πρόβλημα στις επαφές του είναι οι ετήσιες αποδοχές του, καθώς στη Σαουδική Αραβία κάθε χρόνο κερδίζει 20 εκατ. ευρώ.