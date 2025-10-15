ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

SABBIANCO ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Γεμάτο Kίτιον με Μακάμπι για την πρόκριση

Δημοσιογραφική διάσκεψη παρέθεσε σήμερα το πρωί η ομάδα της SABBIANCO Aνόρθωσις χάντμπολ, στο GELLISSIMO BISCOTO café στον Στρόβολο Λευκωσία ενόψει των 2 αναμετρήσεων για τον 2ο γύρο του EHFCUP, στην κλειστή αίθουσα Κίτιον στην Λάρνακα,κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ. 

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 στις 21:00 και ο επαναληπτικός την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 στις 20:00

Οι πρωταθλητές Κύπρου δηλώνουν πανέτοιμοι για μία σπουδαία αναμέτρηση στα πλαίσια του 2ου γύρου του EHF CUP HANDBALL και έτοιμοι να επαναλάβουν τις επιτυχίες της ομάδας στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

 

Όπως ανακοινώθηκε τα εισιτήρια του αγώνα φεύγουν με γρήγορους ρυθμούς στην κερκίδα των φίλων της Ανόρθωσης με την προπώληση να συνίζεται τόσο online στο (tickets.anorthosis.com.cy) όσο και στην Μπουτίκ της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ στο Αντώνης Παπαδόπουλος.

 

Στην δημοσιογραφική διάσκεψη έδωσαν το παρών τους ο πρόεδρος κ.Αντρέας Αντρέου, ο προπονητής Μάριος Ευσταθιάδης, ο γενικός αρχηγός Στέφανος Φτερακίδης αλλά και ο χειροσφαιριστής της ομάδας Λευτέρης Σειρεκίδης. 

Άπαντες έστειλαν το μήνυμα για στήριξη από τον κόσμο σε αυτά τα δύσκολα παιχνίδια με τους Ισραηλινούς.

 

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

 

Αντρέας Αντρέου-πρόεδρος: 

Σας καλωσορίζουμε θερμά στην σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη ενόψει των ευρωπαϊκών αγώνων ΧΑΝΤΜΠΟΛ μεταξύ Ανόρθωσης Αμμοχώστου και Μακάμπι. Μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι που είχαμε είμαστε σίγουροι πως η ομάδα μας με τη βοήθεια του κόσμου θα περάσει στην επόμενη φάση γιατί αυτό μάθαμε στον κόσμο μας τα τελευταία χρόνια.

Η  ομάδα μας έχει εκδώσει εισιτήρια διαρκείας τα οποία συμπεριλαμβάνουν δωρεάν είσοδο στους ευρωπαϊκούς αγώνες και ένα επετειακό κασκόλ. Καλούμε τον κόσμο της ομάδας μας να γεμίσει το Κίτιον το Σάββατο και την Κυριακή και να αποτελέσει τον όγδοο παίκτη για την πρόκληση που έχουμε ενώπιον μας. Έχουμε εμπιστοσύνη στο τεχνικό τιμ και τους αθλητές μας.

 

 

Μάριος Ευσταθιάδης-προπονητής: 

Όπως έχουμε δείξει τα τελευταία χρόνια η ομάδα μας παίρνει προκρίσεις και έφτασε μέχρι τους τέσσερις της διοργάνωσης. Οι ομάδες στο Ισραήλ είναι πολύ δυνατές και είναι καλύτερο το επίπεδο του πρωταθλήματος από την Κύπρο ενώ η Μακάμπι είναι η πρώτη στην βαθμολογία.  Σίγουρα  θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας αλλά με τη βοήθεια του κόσμου μας ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε.

 

Λευτέρης Σειρεκίδης-χειροσφαιριστής: Με την βοήθεια του κόσμου μας θα πάρουμε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Ξέρουμε τον βαθμό δυσκολίας αλλά θέλουμε την πρόκριση.

 

 

 

Η είσοδος στα 2 παιχνίδια με την Μακάμπι είναι δωρεάν για τους κατόχους season ticket της ομάδας χάντμπολ της Sabbianco Aνόρθωσις. H τιμή για τα season είναι 60€ και περιλαμβάνει:

✅ Όλους τους εντός έδρας αγώνες Πρωταθλήματος

✅ Όλους τους εντός έδρας αγώνες Κυπέλλου (εκτός Final 4)

✅ Τους 2 ευρωπαϊκούς αγώνες με τη ΜΑΚΑΜΠΙ

🎁 Δώρο συλλεκτικό κασκόλ της ομάδας μας!

📞 Πληροφορίες & Κρατήσεις:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Στέφανος: 96411141

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ – Ανδρέας: 96508885

ΛΑΡΝΑΚΑ/ΛΕΜΕΣΟΣ – Άγγελος: 99078502

 

Διαβαστε ακομη