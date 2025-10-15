Ρονάλντο: «Υπερήφανος για το ρεκόρ, τα λέμε τον Νοέμβριο»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εχθές (14/10) το βράδυ η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, παραχώρησε ισοπαλία 2-2 στην Ουγγαρία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, όμως -και- αυτή η βραδυά ήταν του κριστιάνο Ρονάλντο. Ο κορυφαίος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, πέτυχε δύο γκολ κι έγινε ο πρώτος σκόρερ στην Ιστορία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου με 41 τέρματα.

Λίγο αργότερα ο CR7, έκανε την ακόλουθη ανάρτηση στο Χ, σχετικά με το νέο ρεκόρ που πέτυχε:

«Δεν είναι μυστικό ότι η εκπροσώπηση της εθνικής ομάδας σημαίνει πολλά για μένα και είμαι πολύ υπερήφανος που πέτυχα αυτό το μοναδικό ρεκόρ για την Πορτογαλία. Ευχαριστώ όλους όσους με βοήθησαν να φτάσω εδώ. Τα λέμε τον Νοέμβριο για να ολοκληρώσουμε τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου».

