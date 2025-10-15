ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νοσοκομείο οι μπλαουγκράνα, αυτές είναι οι ηχηρές απουσίες τους ενόψει Ολυμπιακού

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νοσοκομείο οι μπλαουγκράνα, αυτές είναι οι ηχηρές απουσίες τους ενόψει Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός ζητάει μία αγωνιστική υπέρβαση στις 21 Οκτωβρίου στο “Μοντζουίκ”, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει ως απρόσμενο σύμμαχο στην 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League τα προβλήματα τραυματισμών που είναι μόνιμος σύντροφος της Μπαρτσελόνα το τελευταίο διάστημα.

Η εκκίνηση του Ολυμπιακού στην League Phase του φετινού Champions League, στην επιστροφή του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από πέντε χρόνια απουσίας, δεν είναι η καλύτερη δυνατή καθώς η συγκομιδή του είναι μόλις ένας βαθμός μετά από τις δύο πρώτες αγωνιστικές.

Και αν η ήττα στο Βόρειο Λονδίνο κόντρα στην πανίσχυρη Άρσεναλ (0-2) ήταν από τις λεγόμενες “εντός προγράμματος” αφού είχε απέναντί του μία ομάδα που διεκδικεί την κορυφή τόσο στην Αγγλία όσο και στην Ευρώπη, δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο και για την ισοπαλία του στην πρεμιέρα όπου κόλλησε στο στείρο 0-0 με την σταχτοπούτα του θεσμού, Πάφο, στο κατάμεστο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”.

Πλέον, οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται εκτός της προνομιούχου πρώτης 24άδας (29οι), με το άσχημο για αυτούς να είναι πως η επόμενη αγωνιστική υποχρέωσή τους, τους φέρνει και πάλι στο στόμα του λύκου, να παίξουν εκτός έδρας κόντρα σε μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις της Ευρώπης.

 

 

Sport24 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Tuttosport: Η τελική λίστα των 25 υποψηφίων για το Golden Boy 2025

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήττα στην πρεμιέρα για την Πετρολίνα ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Καθυστερεί η επιστροφή του Πογκμπά, υπέστη νέο τραυματισμό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δυνατό μπάσιμο για τον Σλότερμπεκ ετοιμάζει η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δίπλα στο «Always Ioanna Skordi Foundation»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ/Ανόρθωση: Ενωμένοι στο τραπέζι… με το βλέμμα στην επόμενη μέρα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Δίωξη σε Βινίσιους για διατάραξη κοινής ησυχίας στο χλιδάτο πάρτι για τα γενέθλιά του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πρόκληση ξεκινά από το «Στέλιος Κυριακίδης»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο πρόεδρος της Freedom24 έσπασε το διαφημιστικό πανό του Εθνικού και την πλήρωσε

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Αυτή τη φορά να είναι αλλιώς

ΑΕΛ

|

Category image

Καμπάνα σε Μπεργκ για δηλώσεις, στην Ομόνοια για παράγοντες-παίκτες και στην ΑΕΛ για φιλάθλους (όλες οι αποφάσεις)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ανατροπή και «μπαμ» με Τετέι και Παντελίδη!

Ελλάδα

|

Category image

Βγήκε από το... «ψυγείο» ο Σολωμού

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μεγάλο στοίχημα ο Σεμέδο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο διαιτητής που ορίστηκε στο ενακτήριο παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη