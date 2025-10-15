Νοσοκομείο οι μπλαουγκράνα, αυτές είναι οι ηχηρές απουσίες τους ενόψει Ολυμπιακού

Η εκκίνηση του Ολυμπιακού στην League Phase του φετινού Champions League, στην επιστροφή του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από πέντε χρόνια απουσίας, δεν είναι η καλύτερη δυνατή καθώς η συγκομιδή του είναι μόλις ένας βαθμός μετά από τις δύο πρώτες αγωνιστικές.

Και αν η ήττα στο Βόρειο Λονδίνο κόντρα στην πανίσχυρη Άρσεναλ (0-2) ήταν από τις λεγόμενες “εντός προγράμματος” αφού είχε απέναντί του μία ομάδα που διεκδικεί την κορυφή τόσο στην Αγγλία όσο και στην Ευρώπη, δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο και για την ισοπαλία του στην πρεμιέρα όπου κόλλησε στο στείρο 0-0 με την σταχτοπούτα του θεσμού, Πάφο, στο κατάμεστο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”.

Πλέον, οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται εκτός της προνομιούχου πρώτης 24άδας (29οι), με το άσχημο για αυτούς να είναι πως η επόμενη αγωνιστική υποχρέωσή τους, τους φέρνει και πάλι στο στόμα του λύκου, να παίξουν εκτός έδρας κόντρα σε μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις της Ευρώπης.

