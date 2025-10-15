Ο Σκοπιανός τεχνικός θέλει να συνεχίσει με την δύναμη της έδρας αλλά να βελτιώσει και εκτός έδρας την ομάδα του κάνοντας αρχή από το αυριανό παιχνίδι με την Πάφο. Το ότι ο Εθνικός είναι ομάδα έδρας το δείχνουν ξεκάθαρα και οι επιδόσεις του. Είναι άνετος και ωραίος στην 5η θέση λόγω των πολλών βαθμών που πήρε στο Δασάκι.

Απόρθητο φρούριο το Δασάκι

Το Δασάκι έχει χαρακτηριστεί ως απόρθητο φρούριο. Είναι το κάστρο της ομάδας. Συγκεκριμένα ο Εθνικός στο Δασάκι πήρε δέκα από τους 11 βαθμούς που έχει και τούτο δείχνει καθαρά πώς η δύναμη του είναι η έδρα του. Οι 10 βαθμοί που πήρε στο Δασάκι προήλθαν από τις τρεις νίκες με Ομόνοια, Ανόρθωση και Κράσαβα και την ισοπαλία με τον Ακρίτα.

Ένας βαθμός εκτός

Εκτός έδρας στα δύο παιχνίδια που έδωσε πήρε ένα βαθμό στο 2-2 με την ΑΕΛ. Σε αυτό το παιχνίδι ο Εθνικός προηγήθηκε με 0-2 αλλά στο τέλος δεν άντεξε στην πίεση και ισοφαρίστηκε. Στο άλλο εκτός έδρας παιχνίδι δέχθηκε βαριά ήττα από τον Άρη με 3-0.

Ροντριγκίνιο και Μάια

Ο Ίγκορ Ανγκελόφσκι ολοκληρώνει την προετοιμασία της ομάδας. Οι Μάια και Ροντριγκίνιο διεκδικούν τις θέσεις των Κανέ και Μπαουτίστα. Οι Μάια και Ροντριγκίνιο μπήκαν αλλαγή με την Κράσαβα και βοήθησαν πολύ την ομάδα να πάρει το τρίποντο.