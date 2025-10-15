ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Για τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη ο Παναθηναϊκός με την Βιλερμπάν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Για τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη ο Παναθηναϊκός με την Βιλερμπάν

Ο Παναθηναϊκός πέρασε δύσκολα από τη Βιτόρια, χάνοντας μεγάλες διαφορές, για να νικήσει με καλάθι του Κέντρικ Ναν... στην εκπνοή με 86-84 την Μπασκόνια, στην 3η αγωνιστική και τώρα αναζητά μια δεύτερη διαδοχική νίκη και 3η στο σύνολο απέναντι στη Βιλερμπάν, στο Telekom Center Athens, την Τετάρτη (15/10, 21:15) για την 4η αγωνιστική της Euroleague. Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν θα πάρουν θέση στο τζάμπολ απέναντι στη γαλλική ομάδα με ρεκόρ 2-1, την ώρα που η αντίπαλός τους μετρά 1-2.

Μετά τη νίκη με 87-79 επί της Μπάγερν Μονάχου στην πρεμιέρα, ο Παναθηναϊκός γνώρισε την εντός έδρας ήττα από την Μπαρτσελόνα, με 103-96. Και μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (90-86) την Κυριακή (12/10) για τη 2η αγωνιστική της Greek Basketball League, οι «πράσινοι» χρειάζονται και για ψυχολογικούς λόγους το θετικό αποτέλεσμα. Το θετικό είναι πως ο Κέντρικ Ναν δεν έχει κάτι σοβαρό. Είχε απουσιάσει στη «μητέρα των μαχών» λόγω αιματώματος στο γόνατο. Μόνο αν ο Εργκίν Αταμάν αποφασίσει να δώσει περισσότερο χρόνο στον Αμερικανό, δεν θ΄ αγωνιστεί κόντρα στη Βιλερμπάν. Όμως, ο Παναθηναϊκός έχασε στο ντέρμπι του ΣΕΦ τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ. Ο σέντερ των «πρασίνων» υπέστη κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του μεσαίου δακτύλου της δεξιάς άκρας χειρός, καθώς και θλαστικό τραύμα. Του τοποθετήθηκε νάρθηκας και δεν υπολογίζεται από τον Εργκίν Αταμάν για τα δύο ματς της δεύτερης «διαβολοβδομάδας» της Euroleague, με τη Βιλερμπάν εντός (15/10) και με την Αναντολού Εφές εκτός (17/10). 

Τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και η Βιλερμπάν σουτάρουν με χαμηλά ποσοστά στα σουτ δύο πόντων, τομέας στον οποίο καλούνται αμφότεροι να βελτιωθούν και μπορεί να αποδειχτεί κρίσιμος ως ποια εκ των δύο ομάδων θα πάρει την τύχη. Ο Παναθηναϊκός μετρά 51,8% στα δίποντα και οι Γάλλοι 49,6%.

Πάντως, ο Παναθηναϊκός έχει νικήσει τη Βιλερμπάν τις τελευταίες επτά φορές που οι δύο ομάδες «διασταύρωσαν τα ξίφη τους».

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σπουδαίο διπλό για την Ανόρθωση στο FIBA Europe Cup

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Tuttosport: Η τελική λίστα των 25 υποψηφίων για το Golden Boy 2025

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ήττα στην πρεμιέρα για την Πετρολίνα ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Καθυστερεί η επιστροφή του Πογκμπά, υπέστη νέο τραυματισμό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δυνατό μπάσιμο για τον Σλότερμπεκ ετοιμάζει η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δίπλα στο «Always Ioanna Skordi Foundation»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΦΩΤΟ/Ανόρθωση: Ενωμένοι στο τραπέζι… με το βλέμμα στην επόμενη μέρα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Δίωξη σε Βινίσιους για διατάραξη κοινής ησυχίας στο χλιδάτο πάρτι για τα γενέθλιά του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πρόκληση ξεκινά από το «Στέλιος Κυριακίδης»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο πρόεδρος της Freedom24 έσπασε το διαφημιστικό πανό του Εθνικού και την πλήρωσε

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Αυτή τη φορά να είναι αλλιώς

ΑΕΛ

|

Category image

Καμπάνα σε Μπεργκ για δηλώσεις, στην Ομόνοια για παράγοντες-παίκτες και στην ΑΕΛ για φιλάθλους (όλες οι αποφάσεις)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Ανατροπή και «μπαμ» με Τετέι και Παντελίδη!

Ελλάδα

|

Category image

Βγήκε από το... «ψυγείο» ο Σολωμού

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μεγάλο στοίχημα ο Σεμέδο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη