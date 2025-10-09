Νέο πρόβλημα στον Ολυμπιακό!

Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα τραυματισμού στον Ολυμπιακό, καθώς ένας ακόμη παίκτης τέθηκε εκτός δράσης. Ο Τόμας Ουόκαπ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον γλουτιαίο μηρό και αναμένεται να λείψει τρεις εβδομάδες από τις υποχρεώσεις των «ερυθρόλευκων».

Αυτή δεν είναι η μόνη απουσία για τον Γιώργο Μπαρτζώκα ενόψει των αγώνων με την Ντουμπάι BC και τον Παναθηναϊκό, καθώς αμφίβολος παραμένει ο Έβαν Φουρνιέ. Εκτός είναι ακόμα οι Μακίσικ και Έβανς, όπως και ο Φαλ που είναι εδώ και καιρό τραυματίας.

sdna.gr