Ευρωλίγκα: Ντέρμπι αποδείξεων στη Μαδρίτη, με «σπασμένα» φρένα Ζάλγκιρις και Ερυθρός

Ευρωλίγκα: Ντέρμπι αποδείξεων στη Μαδρίτη, με «σπασμένα» φρένα Ζάλγκιρις και Ερυθρός

Απόψε το βράδυ ανοίγει η αυλαία της 8ης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα με έξι δυνατές και άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.

Μετά από ένα γεμάτο και άκρως εντυπωσιακό διήμερο, η αγωνιστική δράση της Ευρωλίγκας συνεχίζεται απόψε το βράδυ με έξι ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις για την 8η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η αυλαία ανοίγει στις 20:00 στο Κάουνας, εκεί όπου η Ζάλγκιρις θα υποδεχθεί τη Βιλερμπάν στην κατάμεστη «Ζαλγκίριο Αρένα». Οι γηπεδούχοι συνεχίζουν την εντυπωσιακή φετινή τους πορεία στον θεσμό, καθώς την περασμένη Τρίτη πανηγύρισαν σπουδαία εντός έδρας νίκη με σκορ 86-65 επί της Βίρτους Μπολόνια, ανεβαίνοντας έτσι στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 5-2. Από τη δική τους πλευρά, οι Γάλλοι ηττήθηκαν στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα με το... κολακευτικό 79-65 και παρέμειναν στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας (2-5).

Στις 21:05, η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα αντιμετωπίσει ως τυπικά φιλοξενούμενη τον Ερυθρό Αστέρα στο «Aleksandar Nikolic Hall». Το βράδυ της Τρίτης, το σύνολο του Όντεντ Κάτας πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση στο ΟΑΚΑ για το 3 δεκάλεπτα, ωστόσο, ο Παναθηναϊκός στο φινάλε πάτησε το πόδι στο γκάζι και πήρε τη νίκη με σκορ 99-85. Οι Σέρβοι από την άλλη, είναι και... επίσημα η πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ευρωλίγκας, μετρώντας πέντε διαδοχικές νίκες. Τελευταίο τους «θύμα», η Βιλέρμπαν. Απόψε να αναμένεται να κάνει ντεμπούτο ο Αμερικανός γκαρντ, Τζάρεντ Μπάτλερ.

Στις 21:30 θα διεξαχθούν τρεις αναμετρήσεις. Ανεβασμένη Βαλένθια (4-3) που μετρά δύο σερί νίκες υποδέχεται στην Ισπανία την Dubai BC (3-4), ενώ η Αρμάνι, που έχει μόλις μία νίκη στα πέντε πιο πρόσφατα, φιλοξενεί την Παρί στο Μιλάνο.

Την ίδια ώρα, η Μπάγερν Μονάχου (3-4) που κινείται στον «αστερισμό» του Σπένσερ Ντινγουίντι θα υποδεχθεί στο «SAP Garden» τη Βίρτους Μπολόνια (4-3).

Τέλος, στις 22:00 έχουμε το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι της αγωνιστικής, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να φιλοξενεί την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε. Αμφότερες πραγματοποιούν πολύ κακό ξεκίνημα στη διοργάνωση, έχοντας μόλις 3 νίκες μετά το πέρας των πρώτων επτά αγωνιστικών. Οι δε Μαδριλένοι, προέρχονται από τρεις διαδοχικές ήττες και μάλιστα από ομάδες... δεύτερης ταχύτητας, όπως είναι η Μακάμπι, ο Ερυθρός και η Μπάγερν. Από την άλλη, το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ηττήθηκε με το βαρύ 94-79 από τη Βαλένθια και είδε να μπαίνει τέλος στο μικρό νικηφόρο σερί των δύο αγώνων.

Αναλυτικά η 8η αγωνιστική:

Πέμπτη 30/10

Ζάλγκιρις-Βιλερμπάν (20:00)

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ερυθρός Αστέρας (21:05)

Βαλένθια-Dubai BC (21:30)

Αρμάνι Μιλάνο-Παρί (21:30)

Μπάγερν Μονάχου-Βίρτους Μπολόνια (21:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Φενέρμπαχτσε (22:00)

Παρασκευή 31/10

Μονακό-Παναθηναϊκός (20:00)

Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15)

Μπασκόνια-Αναντολού Εφές (21:30)

Παρτίζαν-Μπαρτσελόνα (21:30)

 

 

 

