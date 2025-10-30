ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μήτογλου: «Ο Παναθηναϊκός είναι η οικογένειά μου – Πάμε στο Μονακό για τη νίκη»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μήτογλου: «Ο Παναθηναϊκός είναι η οικογένειά μου – Πάμε στο Μονακό για τη νίκη»

Ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε κατά την αναχώρηση της αποστολής του Παναθηναϊκού AKTOR για το Μονακό.

Την χαρά του για την υπογραφή του νέου του συμβολαίου στον Παναθηναϊκό AKTOR με την ανανέωση του εκφράστηκε ο Ντίνος Μήτογλου σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ από το αεροδρόμιο πριν την αναχώρηση της αποστολή της ομάδας για το Μονακό, ενόψει της αυριανής αναμέτρησης.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευχαριστημένος για την ανανέωσή μου. Και οι δύο πλευρές το θέλαμε. Να ευχαριστήσω και να προσθέσω πως ο Παναθηναϊκός είναι οικογένεια. Ο κ. Γιαννακόπουλος είναι οικογένεια, η μητέρα του η κυρία Δέσποινα, η γυναίκα του, τα παιδιά του είναι οικογένεια, τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν και σίγουρα τα συναισθήματα είναι αμοιβαία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.

Ήταν και ο Παύλος εκεί εκείνη τη στιγμή. Χάρηκα πολύ. Όπως είπα, υπάρχει οικογενειακό κλίμα, απίστευτες στιγμές και δεν έχω να πω τίποτα για την οικογένεια, τους ευχαριστώ πολύ και ειδικά τον Παύλο», ανέφερε –αρχικά- ο Ντίνος Μήτογλου ο οποίος στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ματς με τη Μονακό.

 

 

«Είδαμε ότι η Μονακό χθες πήρε ένα πολύ μεγάλο διπλό. Δεν μπορείς να μένεις και να καθησυχάζεσαι σε κανένα ματς της Ευρωλίγκας. Έχουμε ξεκάθαρο στόχο. Πάμε εκεί με το μυαλό μας να κερδίσουμε. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και γενικά η Μονακό είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολύ μεγάλο βάθος στο ρόστερ της και πολύ ταλαντούχους παίκτες», τόνισε ενώ μίλησε για τις νίκες της ομάδας τα δύο προηγούμενα χρόνια στο Πριγκηπάτο.

«Οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Η Μονακό φέτος έχει μεγαλύτερη εμπειρία, περιμένουν περισσότερα. Σίγουρα είναι υποψιασμένοι κι αυτοί ότι πήγαμε τα προηγούμενα χρόνια και πήραμε δύο διπλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι. Είναι μια εντελώς καινούργια και διαφορετική χρονιά. Οπότε θεωρώ ότι είναι άλλο παιχνίδι», είπε και κατέληξε μιλώντας για την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στην ομάδα του Πριγκηπάτου.

«Σίγουρα έχει βάλει το DNA του στην ομάδα. Είναι μια ομάδα που παίζει πολύ σκληρά. Έχει σκληρή νοοτροπία, οπότε περιμένουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι».

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΦΟΥΤΣΑΛ: Πεντάρα ο ΑΠΟΕΛ και οδηγεί την κούρσα

Φούτσαλ

|

Category image

Αγαπημένη μέρα η Πέμπτη για την ΑΕΚ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Πολ Σκόουλς σταματά την τηλεόραση για τον γιο του

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η απονομή του 2 (+1) Σούπερ Καπ στην ιστορία της ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

BINTEO: Τα πέναλτι και η κατάκτηση του Super Cup από την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Ιδιάκεθ χάρηκε για δύο λόγους και το τόνισε ξανά και ξανά!

ΑΕΚ

|

Category image

Συγκίνησε ο πρωταγωνιστής του Super Cup: «Ήμουν ένα βήμα πριν να τα παρατήσω»

ΑΕΚ

|

Category image

Ο ΜVP της περσινής χρονιάς, μοιραίος στον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σήκωσε το Super Cup η ΑΕΚ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Παρασκευά

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Eπίσημα στη Γιουβέντους ο Λουτσιάνο Σπαλέτι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βρήκαν τους εκτελεστές; Καθοριστικές οι συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη για φόνο Δημοσθένους

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Δυο γκολ στο μισάωρο στο Super Cup

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαγνώσθηκε με καρκίνο στους όρχεις o Τόπιτς

NBA

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ OMONOIA Foundation και ΠΑΣΥΚΑΦ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στην τελική ευθεία η διαδικτυακή ψηφοφορία για το βραβείο Golden Boy: Προπορεύεται ο Μουζακίτης!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη