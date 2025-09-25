ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανατροπή: «Χάλασε» η μετακίνηση του Ντιλικινά στον Ολυμπιακό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανατροπή: «Χάλασε» η μετακίνηση του Ντιλικινά στον Ολυμπιακό

Μένει στην Παρτιζάν!

Ο Ολυμπιακός αναγκάζεται να επανασχεδιάσει τα μεταγραφικά του πλάνα, μετά την αιφνίδια υπαναχώρηση της Παρτιζάν στην υπόθεση του Φρανκ Ντιλικινά. Ο Γάλλος πλέι μέικερ, ο οποίος αρχικά δεν βρισκόταν στα αγωνιστικά πλάνα των Σέρβων και θεωρούσε πως είναι ελεύθερος να μετακομίσει στον Πειραιά, έχοντας ήδη λάβει θετικά μηνύματα από τον Γιώργο Μπαρτζώκα, που ήταν έτοιμος να τον εντάξει στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ.

Ωστόσο, όταν η Παρτιζάν πληροφορήθηκε το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, άλλαξε στάση και ζήτησε αρχικά 500.000 ευρώ και στη συνέχεια 300.000 ευρώ ως αποζημίωση για την αποδέσμευσή του. Η υπόθεση πήρε νέα τροπή με την άμεση παρέμβαση του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, με αποτέλεσμα ο σερβικός σύλλογος να αποφασίσει τελικά να διατηρήσει τον παίκτη για τη νέα σεζόν.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός παρέμεινε σταθερός στην απόφασή του να μην καταβάλει κανένα ποσό για buy-out, διακόπτοντας έτσι κάθε διαπραγμάτευση. Πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» στρέφονται αλλού για την ενίσχυση της περιφέρειάς τους, χωρίς πρόθεση να περιμένουν περαιτέρω εξελίξεις ή να ενδώσουν σε οικονομικές απαιτήσεις που θεωρούν υπερβολικές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σήκωσε το τρίτο Σούπερ Καπ η ΑΕΛ, με εξάρα επί της Ομόνοιας

Φούτσαλ

|

Category image

Δεν ήταν μία απλή νίκη αλλά «άθλος»

ΑΕΚ

|

Category image

Ανατροπή: «Χάλασε» η μετακίνηση του Ντιλικινά στον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

«Αυτό έδειξα στα παιδιά...»: Το πείσμα του Κωστούλα «διδάχτηκε» στα αποδυτήρια της Μπράιτον!

Ελλάδα

|

Category image

Κάλεσμα Μαχητών: «Όλοι Παπαδόπουλος για την πρώτη νίκη!»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μπήκε δυνατά… στα βαθιά ο Οτσόα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γνωρίστε τις μασκότ του Μουντιάλ του 2026!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παρουσιάστηκε επίσημα το νέο τμήμα Futsal του Απόλλωνα!

Φούτσαλ

|

Category image

Σημαντικές επιστροφές για τον Χιμένεθ

Ελλάδα

|

Category image

ΠΟΛcasts με τον Λιάσο Λουκά: «Το ποδόσφαιρο είναι σαν το σκάκι»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Δεν συνεχίζει στον Ολυμπιακό ο Κουμάτζε

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο 17χρονος «σωτήρας» κόντρα στη Νιούκαστλ υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νικάει και τραυματίας ο Αλκαράθ

Τένις

|

Category image

Πρεμιέρα με το δεξί στο Κύπελλο για τον Ηρακλή!

Ελλάδα

|

Category image

«Γλυκοκοιτάζουν» τον Μασούρα στην Ελλάδα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη