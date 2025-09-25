ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΠΟΛcasts με τον Λιάσο Λουκά: «Το ποδόσφαιρο είναι σαν το σκάκι»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Εκτός... Γηπέδου» του Πολίτη με τον Αλέξανδρο Βανέζο, βρέθηκε ο προπονητής Λιάσος Λουκά, σε μια απολαυστική ποδοσφαιρική κουβέντα γεμάτη ειλικρίνεια και εμπειρίες.

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής μίλησε για ολόκληρη τη διαδρομή του στον χώρο του ποδοσφαίρου, τόσο ως παίκτης όσο και από τον πάγκο. Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν οι δυσκολότερες έδρες που αντιμετώπισε, η ιστορία του με τον ΠΑΟΚ, αλλά και το απρόσμενο «διαζύγιο» με τον Ύψωνα, που προκάλεσε συζήτηση.

Η συνέντευξη πρόσφερε μοναδικές αλήθειες, αναδρομές και μια ξεκάθαρη εικόνα για τη φιλοσοφία ζωής και προπονητικής του Λιάσου Λουκά.

