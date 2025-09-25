«Αυτό έδειξα στα παιδιά...»: Το πείσμα του Κωστούλα «διδάχτηκε» στα αποδυτήρια της Μπράιτον!

Ο Μπάμπης Κωστούλας προσθέτει ολοένα και περισσότερα λεπτά συμμετοχής στο ενεργητικό του. Μπορεί ακόμα να μην έχει καταφέρει να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά μία του ενέργεια ήταν αρκετή, για να γίνει «μάθημα» στα αποδυτήρια της Μπράιτον!

Οι Έλληνες της Μπράιτον, όσο «προχωράμε» στη σεζόν αρχίζουν και παίρνουν ολοένα και περισσότερα λεπτά στα... πόδια τους!

Ο Μπάμπης Κωστούλας, αν και δεν έχει παίξει ακόμη στην Premier League, βρίσκει τα... πατήματά του, μέσω του League Cup.

Ο Φαμπιάν Χούρτζελερ τού έχει δώσει χρόνο συμμετοχής και ο νεαρός ποδοσφαιριστής μπόρεσε να γίνει «μάθημα» στα αποδυτήρια της Μπράιτον! Μπορεί να μην σκόραρε, αλλά ο προπονητής του τον αποθέωσε για το πείσμα του!

Απέναντι στην Μπράνσλεϊ (23/09, 0-6) και με το σκορ στο 0-4, ένας ποδοσφαιριστής των γηπεδούχων διήνυσε πολλά μέτρα με την μπάλα.

Ωστόσο, ο Μπάμπης Κωστούλας τον ακολούθησε... παντού, μέχρι που του πήρε την «κατοχή»! Μάλιστα, στην εξέλιξη της φάσης η Μπράιτον μπόρεσε να σκοράρει. Γεγονός, που έφερε και την αποθέωση.

Σε δηλώσεις του στο «The Argus», ο Φαμπιάν Χούρτζελερ τόνισε πως έδειξε το βίντεο με την άμυνα του Μπάμπη Κωστούλα!

Κι όμως, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ακόμα και να μην σκόραρε έκανε το «κλικ» στον προπονητή του!

Αναλυτικά, τι είπε ο Φαμπιάν Χούρτζελερ:

«Πραγματικά καλή παρατήρηση. Αυτό έδειξα μόλις στα αποδυτήρια. Το έδειξα στα παιδιά και ειδικά στον Μπάμπη, αν δουλέψει τόσο σκληρά, αν κάνει τα βασικά πράγματα σωστά, μπορεί να μην πάρει την ανταμοιβή με το γκολ, αλλά έκανε τη δουλειά για να πάρει πίσω την μπάλα. Την επόμενη φορά κάποιος άλλος θα κάνει τη δουλειά για αυτόν, ώστε να σκοράρει».

Fabian Hürzeler revealed a clip he showed his players in the changing room a few minutes after the game at Barnsley as an example of what he wants to see. #bhafc https://t.co/eOmuQuyn96 — Brian Owen (@Brian__Owen) September 24, 2025

