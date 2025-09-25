ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Αυτό έδειξα στα παιδιά...»: Το πείσμα του Κωστούλα «διδάχτηκε» στα αποδυτήρια της Μπράιτον!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Αυτό έδειξα στα παιδιά...»: Το πείσμα του Κωστούλα «διδάχτηκε» στα αποδυτήρια της Μπράιτον!

Ο Μπάμπης Κωστούλας προσθέτει ολοένα και περισσότερα λεπτά συμμετοχής στο ενεργητικό του. Μπορεί ακόμα να μην έχει καταφέρει να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά μία του ενέργεια ήταν αρκετή, για να γίνει «μάθημα» στα αποδυτήρια της Μπράιτον!

Οι Έλληνες της Μπράιτον, όσο «προχωράμε» στη σεζόν αρχίζουν και παίρνουν ολοένα και περισσότερα λεπτά στα... πόδια τους!

Ο Μπάμπης Κωστούλας, αν και δεν έχει παίξει ακόμη στην Premier League, βρίσκει τα... πατήματά του, μέσω του League Cup.  

Ο Φαμπιάν Χούρτζελερ τού έχει δώσει χρόνο συμμετοχής και ο νεαρός ποδοσφαιριστής μπόρεσε να γίνει «μάθημα» στα αποδυτήρια της Μπράιτον! Μπορεί να μην σκόραρε, αλλά ο προπονητής του τον αποθέωσε για το πείσμα του!  

Απέναντι στην Μπράνσλεϊ (23/09, 0-6) και με το σκορ στο 0-4, ένας ποδοσφαιριστής των γηπεδούχων διήνυσε πολλά μέτρα με την μπάλα.  

Ωστόσο, ο Μπάμπης Κωστούλας τον ακολούθησε... παντού, μέχρι που του πήρε την «κατοχή»! Μάλιστα, στην εξέλιξη της φάσης η Μπράιτον μπόρεσε να σκοράρει. Γεγονός, που έφερε και την αποθέωση.

Σε δηλώσεις του στο «The Argus», ο Φαμπιάν Χούρτζελερ τόνισε πως έδειξε το βίντεο με την άμυνα του Μπάμπη Κωστούλα!  

Κι όμως, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ακόμα και να μην σκόραρε έκανε το «κλικ» στον προπονητή του!

Αναλυτικά, τι είπε ο Φαμπιάν Χούρτζελερ: 

«Πραγματικά καλή παρατήρηση. Αυτό έδειξα μόλις στα αποδυτήρια. Το έδειξα στα παιδιά και ειδικά στον Μπάμπη, αν δουλέψει τόσο σκληρά, αν κάνει τα βασικά πράγματα σωστά, μπορεί να μην πάρει την ανταμοιβή με το γκολ, αλλά έκανε τη δουλειά για να πάρει πίσω την μπάλα. Την επόμενη φορά κάποιος άλλος θα κάνει τη δουλειά για αυτόν, ώστε να σκοράρει». 

england365.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σήκωσε το τρίτο Σούπερ Καπ η ΑΕΛ, με εξάρα επί της Ομόνοιας

Φούτσαλ

|

Category image

Δεν ήταν μία απλή νίκη αλλά «άθλος»

ΑΕΚ

|

Category image

Ανατροπή: «Χάλασε» η μετακίνηση του Ντιλικινά στον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

«Αυτό έδειξα στα παιδιά...»: Το πείσμα του Κωστούλα «διδάχτηκε» στα αποδυτήρια της Μπράιτον!

Ελλάδα

|

Category image

Κάλεσμα Μαχητών: «Όλοι Παπαδόπουλος για την πρώτη νίκη!»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μπήκε δυνατά… στα βαθιά ο Οτσόα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γνωρίστε τις μασκότ του Μουντιάλ του 2026!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παρουσιάστηκε επίσημα το νέο τμήμα Futsal του Απόλλωνα!

Φούτσαλ

|

Category image

Σημαντικές επιστροφές για τον Χιμένεθ

Ελλάδα

|

Category image

ΠΟΛcasts με τον Λιάσο Λουκά: «Το ποδόσφαιρο είναι σαν το σκάκι»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Δεν συνεχίζει στον Ολυμπιακό ο Κουμάτζε

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο 17χρονος «σωτήρας» κόντρα στη Νιούκαστλ υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νικάει και τραυματίας ο Αλκαράθ

Τένις

|

Category image

Πρεμιέρα με το δεξί στο Κύπελλο για τον Ηρακλή!

Ελλάδα

|

Category image

«Γλυκοκοιτάζουν» τον Μασούρα στην Ελλάδα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη