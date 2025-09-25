Με Σάντσες και οκτώ αλλαγές η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Γιούνγκ Μπόις

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Γιούνγκ Μπόις στο «Βάνκντορφ», στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Με τον Χρήστο Κόντη να καταλήγει στους ποδοσφαιριστές που θα ξεκινήσουν στο αρχικό σχήμα των «πράσινων» κόντρα στην ελβετική ομάδα, πραγματοποιώντας οκτώ αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο ματς και το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό και διατηρώντας στην 11άδα μόνο τους Τουμπά, Μπακασέτα και Τετέ.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-3-3. Ο Λαφόν θα καθίσει στο τέρμα, με τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Τουμπά και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Σιώπης, Σάντσες και Μπακασέτας θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ Τετέ και Ζαρουρί θα βρίσκονται στα άκρα και ο Σβιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο του «τριφυλλιού» βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Φικάι, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Ταμπόρδα, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς και Ντέσερς.

