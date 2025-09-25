Μπήκε δυνατά… στα βαθιά ο Οτσόα

Η πρώτη εμφάνιση του Γκιγιέρμο Οτσόα με τη φανέλα της ΑΕΛ δεν ήταν αυτή που θα ήθελε ο Μεξικανός τερματοφύλακας, καθώς βρέθηκε να μαζεύει πέντε φορές την μπάλα από τα δίχτυα στο ΓΣΠ απέναντι στην Ομόνοια.

Ο πολύπειρος γκολκίπερ πλήρωσε την κακή αμυντική λειτουργία της ομάδας του, η οποία τον εξέθεσε επανειλημμένα, χωρίς να του δίνει περιθώριο να αντιδράσει. Στις περισσότερες φάσεις των γκολ, ο Οτσόα είχε ελάχιστα περιθώρια επέμβασης και δεν φέρει σοβαρή ευθύνη.

Ένα βαρύ ξεκίνημα για έναν παίκτη με την αξία και την εμπειρία του, όμως έχει την ποιότητα να αφήσει γρήγορα πίσω του αυτή τη βραδιά.

Ας μην ξεχνάμε πως προσωπικός του στόχος είναι να βρεθεί στα γήπεδα της Αμερικής το καλοκαίρι για το Παγκόσμιο Κύπελλο.