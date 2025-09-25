Σημαντικές επιστροφές για τον Χιμένεθ

Προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Πέμπτης (25/9) για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, που συνέχισαν την προετοιμασία τους ενόψει της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό (27/9, 20:30 - «Κλεάνθης Βικελίδης»), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Για τον Μανόλο Χιμένεθ υπήρχαν, επιτέλους, ευχάριστα μαντάτα, καθώς ο Λόβρο Μάικιτς συμμετείχε μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στο πρόγραμμα ενώ, παράλληλα, οι Ολιμπίου Μορουτσάν, Γιάννης Γιαννιώτας και Τίνο Καντεβέρε ακολούθησαν μέρος του προγράμματος.

Αντίθετα, οι Φρέντρικ Γένσεν, Μιγκέλ Αλφαρέλα και Μιχάλης Βοριαζίδης έκαναν ατομικό, ενώ οι Χαμζά Μεντίλ και Κάρλες Πέρεθ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας. Κάτι που σημαίνει πως οι πέντε τελευταίοι πολύ δύσκολα θα προλάβουν την αναμέτρηση απέναντι στα «λιοντάρια των Σερρών».

Αύριο, Παρασκευή (26/9), μετά την ολοκλήρωση της απογευματινής προπόνησης στο «Δασυγένειο», ο Χιμένεθ θα ανακοινώσει την αποστολή του αγώνα με τον Πανσερραϊκό.