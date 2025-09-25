ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σημαντικές επιστροφές για τον Χιμένεθ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σημαντικές επιστροφές για τον Χιμένεθ

 Προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Πέμπτης (25/9) για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, που συνέχισαν την προετοιμασία τους ενόψει της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό (27/9, 20:30 - «Κλεάνθης Βικελίδης»), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Για τον Μανόλο Χιμένεθ υπήρχαν, επιτέλους, ευχάριστα μαντάτα, καθώς ο Λόβρο Μάικιτς συμμετείχε μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στο πρόγραμμα ενώ, παράλληλα, οι Ολιμπίου Μορουτσάν, Γιάννης Γιαννιώτας και Τίνο Καντεβέρε ακολούθησαν μέρος του προγράμματος.

Αντίθετα, οι Φρέντρικ Γένσεν, Μιγκέλ Αλφαρέλα και Μιχάλης Βοριαζίδης έκαναν ατομικό, ενώ οι Χαμζά Μεντίλ και Κάρλες Πέρεθ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας. Κάτι που σημαίνει πως οι πέντε τελευταίοι πολύ δύσκολα θα προλάβουν την αναμέτρηση απέναντι στα «λιοντάρια των Σερρών».

Αύριο, Παρασκευή (26/9), μετά την ολοκλήρωση της απογευματινής προπόνησης στο «Δασυγένειο», ο Χιμένεθ θα ανακοινώσει την αποστολή του αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σήκωσε το τρίτο Σούπερ Καπ η ΑΕΛ, με εξάρα επί της Ομόνοιας

Φούτσαλ

|

Category image

Δεν ήταν μία απλή νίκη αλλά «άθλος»

ΑΕΚ

|

Category image

Ανατροπή: «Χάλασε» η μετακίνηση του Ντιλικινά στον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

«Αυτό έδειξα στα παιδιά...»: Το πείσμα του Κωστούλα «διδάχτηκε» στα αποδυτήρια της Μπράιτον!

Ελλάδα

|

Category image

Κάλεσμα Μαχητών: «Όλοι Παπαδόπουλος για την πρώτη νίκη!»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μπήκε δυνατά… στα βαθιά ο Οτσόα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γνωρίστε τις μασκότ του Μουντιάλ του 2026!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παρουσιάστηκε επίσημα το νέο τμήμα Futsal του Απόλλωνα!

Φούτσαλ

|

Category image

Σημαντικές επιστροφές για τον Χιμένεθ

Ελλάδα

|

Category image

ΠΟΛcasts με τον Λιάσο Λουκά: «Το ποδόσφαιρο είναι σαν το σκάκι»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Δεν συνεχίζει στον Ολυμπιακό ο Κουμάτζε

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο 17χρονος «σωτήρας» κόντρα στη Νιούκαστλ υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νικάει και τραυματίας ο Αλκαράθ

Τένις

|

Category image

Πρεμιέρα με το δεξί στο Κύπελλο για τον Ηρακλή!

Ελλάδα

|

Category image

«Γλυκοκοιτάζουν» τον Μασούρα στην Ελλάδα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη