Η παραδοχή λαθών από Μακρίδη και η αισιοδοξία με Τιμούρ

Ο αθλητικός διευθυντής της Ανόρθωσης είναι από τα άτομα που λόγω του κακού ξεκινήματος, δέχεται τα «πυρά» και δεν κρύφτηκε. Παραδέχθηκε κάποια από τα λάθη του, όπως η επιλογή του Χόακιν Γκόμεθ στη θέση του προπονητή. «Δεν πέτυχε η χημεία. Άλλα σκεφτόμασταν, άλλα έγιναν. Δεν σημαίνει πως είναι κακός προπονητής», είπε, για να προσθέσει: «Κάποια πράγματα όμως δεν πήγαιναν άλλο, χωρίς να θέλω τα φορτώσω όλα σε αυτόν. Αναλαμβάνω την ευθύνη». Όσον αφορά αστοχίες σε επιλογές παικτών. ανέφερε πως δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα μέσα σε πολύ χρονικό διάστημα, αφού το εμπάργκο έβαζε… πίεση, να γίνουν και οι πιο σωστές επιλογές. Τα πολύ πιο λίγα χρήματα που προσφέρονταν αλλά και το όσα ακούγονταν για την Ανόρθωση, ήταν ανασταλτικοί παράγοντες για να ακουστούν πολλά «όχι».

Αποκάλυψε πως είχε εμπλοκή στην επιστροφή του Τιμούρ Κετσπάγια στον πάγκο, τονίζοντας πως είναι ο μοναδικός που μπορεί να βγάλει την Ανόρθωση από τη δύσκολη θέση. «Του είπα είμαστε και οι δύο πελλοί, αλλά δεν είμαστε παλαβοί. Έχουμε κοινά χαρακτηριστικά», αφού προηγουμένως είχε επικοινωνήσει μαζί του με μήνυμα και συναντήθηκαν, και αφού ο Γεωργιανός τεχνικός άκουσε το πλάνο από τον Κυριάκο Πραστίτη, αποδέχθηκε την πρόταση. Συνέστησε υπομονή, κάποιοι να σταματήσουν να είναι μίζεροι και εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια, ειδικά μετά τη διακοπή όταν ο Κετσπάγια θα περάσει κάποια από τα «θέλω» του.