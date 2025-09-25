Κάλεσμα Μαχητών: «Όλοι Παπαδόπουλος για την πρώτη νίκη!»

Οι Μαχητές τονίζουν πως η στήριξη της κερκίδας είναι διαρκής, ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων, και εξέδωσαν ανακοίνωση ενόψει του ντέρμπι της Κυριακής (19:00) απέναντι στην Ομόνοια, στο στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος», καλώντας τον κόσμο της ομάδας σε δυναμική παρουσία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΑ ΠΕΤΑΛΑ ΒΑΜΜΕΝΑ

Αδέλφια,

Ζούμε για την Κυριακή όπως και κάθε Κυριακή ανεξαρτήτως αντιπάλου και έδρας. Δεν πάμε γήπεδο γιατί νικήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πάμε γήπεδο περιμένοντας την ερχόμενη βδομάδα.

Καλούμε όλο το κόσμο να δώσει μαζικά το παρών του στο ΝΑΟ μας, να τραγουδήσουμε για άλλο ένα απόγευμα και με υπομονή και πίστη να φέρουμε την πρώτη νίκη. Οφείλουμε να υποστηρίζουμε όσους φοράνε την φανέλα με τον Φοίνικα στο στήθος όπως και αυτοί οφείλουν να την τιμούν με πάθος και αξιοπρέπεια. Μέχρι το τελευταίο λεπτό, από την έναρξη και πριν ακόμα ξεκινήσει δίνουμε τον παλμό και προκαλούμε τον θόρυβο που όλοι γνωρίζουν ότι αντηχεί σε αυτό το ιερό γήπεδο.

Μαζευόμαστε στον τοπικό μας σύνδεσμο Χ.Φ. για προθέρμανση και στις 18:00 ακριβώς αναχωρούμε πορεία προς το γήπεδο. Όλοι με ΜΠΛΕ φανέλα και κασκόλ.