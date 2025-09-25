Δεν συνεχίζει στον Ολυμπιακό ο Κουμάτζε

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Καλίφα Κουμάτζε, καθώς η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ γνωστοποίησε σήμερα (25/9) ότι το συμβόλαιο του σέντερ από το Τσαντ έληξε και πως δεν θα ανανεωθεί. Υπενθυμίζεται ότι ο θηριώδης άσος με ύψος 2,23μ. εντάχθηκε στην προετοιμασία των Πειραιωτών για να βοηθάει στις προπονήσεις, καθώς απουσίαζαν οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Κώστας Αντετοκούνμπο που είχαν υποχρεώσεις με την εθνική Σερβίας και την εθνική Ελλάδας, αντίστοιχα. Παράλληλα, υπήρχε η δυνατότητα οι δύο πλευρές να συνέχιζαν τη συνεργασία τους έως το τέλος της σεζόν, εφόσον ο Κουμάτζε ικανοποιούσε με τις εμφανίσεις του στα φιλικά προετοιμασίας. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν έγινε, με αποτέλεσμα το συμβόλαιό του να μην ανανεωθεί και ο 29χρονος πρώην παίκτης της Άλμπα Βερολίνου να αναζητά πλέον τον επόμενο «σταθμό» της καριέρας του...

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον Κουμάτζε αναφέρει:

«Το συμβόλαιο του Κριστ Καλίφα Κουμάτζε έληξε σήμερα (25/09) και δεν θα ανανεωθεί. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του».