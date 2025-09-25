Γνωρίστε τις μασκότ του Μουντιάλ του 2026!

Η FIFA παρουσίασε στον κόσμο τα τρία καρτούν που θα συντροφεύσουν τις προσπάθειες των διεθνών ποδοσφαιριστών που θα βρεθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά, το καλοκαίρι του 2026.

Πρόκειται για το Μέιπλ, που είναι άλκη (ελάφι) και αντιπροσωπεύει τον Καναδά, το Ζάγιου που είναι τσιτάχ και φυσικά αφορά στο Μεξικό, ενώ, οι ΗΠΑ θα έχουν το Κλατς, τον αετό…

sportfm.gr