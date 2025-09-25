ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γνωρίστε τις μασκότ του Μουντιάλ του 2026!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Γνωρίστε τις μασκότ του Μουντιάλ του 2026!

Τρία όμορφα ζώα, που το καθένα αντιπροσωπεύει την καθεμιά από τις διοργανώτριες χώρες, θα είναι οι μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026!

Η FIFA παρουσίασε στον κόσμο τα τρία καρτούν που θα συντροφεύσουν τις προσπάθειες των διεθνών ποδοσφαιριστών που θα βρεθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά, το καλοκαίρι του 2026.

Πρόκειται για το Μέιπλ, που είναι άλκη (ελάφι) και αντιπροσωπεύει τον Καναδά, το Ζάγιου που είναι τσιτάχ και φυσικά αφορά στο Μεξικό, ενώ, οι ΗΠΑ θα έχουν το Κλατς, τον αετό…

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σήκωσε το τρίτο Σούπερ Καπ η ΑΕΛ, με εξάρα επί της Ομόνοιας

Φούτσαλ

|

Category image

Δεν ήταν μία απλή νίκη αλλά «άθλος»

ΑΕΚ

|

Category image

Ανατροπή: «Χάλασε» η μετακίνηση του Ντιλικινά στον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

«Αυτό έδειξα στα παιδιά...»: Το πείσμα του Κωστούλα «διδάχτηκε» στα αποδυτήρια της Μπράιτον!

Ελλάδα

|

Category image

Κάλεσμα Μαχητών: «Όλοι Παπαδόπουλος για την πρώτη νίκη!»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μπήκε δυνατά… στα βαθιά ο Οτσόα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Γνωρίστε τις μασκότ του Μουντιάλ του 2026!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παρουσιάστηκε επίσημα το νέο τμήμα Futsal του Απόλλωνα!

Φούτσαλ

|

Category image

Σημαντικές επιστροφές για τον Χιμένεθ

Ελλάδα

|

Category image

ΠΟΛcasts με τον Λιάσο Λουκά: «Το ποδόσφαιρο είναι σαν το σκάκι»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Δεν συνεχίζει στον Ολυμπιακό ο Κουμάτζε

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο 17χρονος «σωτήρας» κόντρα στη Νιούκαστλ υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νικάει και τραυματίας ο Αλκαράθ

Τένις

|

Category image

Πρεμιέρα με το δεξί στο Κύπελλο για τον Ηρακλή!

Ελλάδα

|

Category image

«Γλυκοκοιτάζουν» τον Μασούρα στην Ελλάδα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη