Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα για εξετάσεις ο Γκριγκόνις

Στην Αθήνα αφίχθη ο Μάριους Γκριγκόνις προκειμένου να εξεταστεί από το νέο ιατρικό του Παναθηναϊκού και να οριστεί το πλάνο επιστροφής του στην αγωνιστική δράση.

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει το ρόστερ του με εντυπωσιακό τρόπο με την απόκτηση του NBAer Ρισόν Χολμς με συβόλαιο δύο ετών (1+1) που αναμένεται να αφιχθεί στην Αθήνα προς το τέλος της εβδομάδας για να πάρει... σάρκα και οστά η μεταγραφή.

Στο μεταξύ, στην Αθήνα έφτασε ο Μάριους Γκριγκόνις, που μετά από τον σοβαρό τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε στη μέση και τον άφησε εκτός σχεδόν όλη τη σεζόν, ακολούθησαν θεραπείες στο Μόναχο και τη Λιθουανία.

Ο Λιθουανός άσος επέστρεψε από νωρίς στην χώρα μας προκειμένου να περάσει από εξετασείς από το νέο ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού και να εκτιμηθεί η κατάστασή του, αλλά καιο το πλάνο της επιστροφής του στην αγωνιστική δράση.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται οι εξελίξεις γύρω από την κατάστασή του με τον ίδιο τον Γκριγκόνις να μοιάζει αισιόδοξος για την πορεία της αποθεραπείας του, ωστόσο το σίγουρο είναι πως θα χρειαστεί χρόνος και υπομονή για την καθολική επάνοδό του.

gazzetta.gr