Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού κατά του αγώνα εναντίον τηςΧάποελ Τελ Αβίβ, για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague, καθώς ο Σακίλ ΜακΚίσικ επισκέφθηκε την ομάδα στη Sunel Arena. Βρισκόταν ήδη στη χώρα μας εδώ και ημέρες, έχοντας επισκεφθεί και την προπόνηση των Πειραιωτών προ ημερών.

Όταν ο Αμερικανός έγινε... αντιληπτός από τον κόσμο της ομάδας, όλο το γήπεδο σηκώθηκε στο πόδι. Οι φίλαθλοι των «ερυθρολεύκων» τραγούδησαν ρυθμικά το όνομά του, ενώ εκείνος εμφανώς συγκινημένος από τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε, προσπάθησε να... κρατήσει τα δάκρυά του. Η Μπέριλ, σύζυγός του, ήταν επίσης συγκινημένη στο πλευρό του, καθώς τα χρόνια που πέρασε στην Ελλάδα ο Σακίλ δεν ήταν απλός μια αγωνιστική περίοδος, ήταν χρόνια που τον έκαναν... οικογένεια.

athletiko.gr