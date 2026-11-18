Η συμμετοχή του Άιβαν Τόνεϊ στην εθνική Αγγλίας για το επόμενο καλοκαίρι βρίσκεται πλέον υπό αμφισβήτηση, καθώς δικαστής απέρριψε το αίτημά του για αναβολή της δίκης του σχετικά με την υπόθεση φερόμενης επίθεσης.

Ο 30χρονος πρώην επιθετικός της Μπρέντφορντ κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον Σάμπερ Ντα Σίλβα, έπειτα από έντονο επεισόδιο που φέρεται να σημειώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στο «100 Wardour Street», στο Σόχο του Λονδίνου.

Ο διεθνής επιθετικός αρνείται την κατηγορία της επίθεσης που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και αναμένεται να δικαστεί από τις 12 Ιουνίου 2028, δηλαδή τρεις ημέρες μετά την έναρξη του Euro 2028.

Ο συνήγορός του, Μοζαμέλ Χοσέιν, ζήτησε σήμερα από τον δικαστή να μεταφέρει την ημερομηνία της δίκης για τον Αύγουστο του 2028, ώστε ο Άγγλος επιθετικός να έχει τη δυνατότητα να συμπεριληφθεί στην αποστολή της εθνικής ομάδας για τη διοργάνωση.

«Ζητάμε να μεταφερθεί η δίκη για εκείνη την περίοδο, ώστε, εφόσον ο κατηγορούμενος επιλεγεί στην αποστολή της εθνικής ομάδας για τη συγκεκριμένη διοργάνωση, να μπορέσει να αγωνιστεί», ανέφερε ο συνήγορός του, προσθέτοντας: «Οι γνώσεις μου γύρω από το ποδόσφαιρο είναι αρκετά περιορισμένες, ωστόσο έχω ενημερωθεί ότι ο Τόνεϊ είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή της Αγγλίας για την προηγούμενη διοργάνωση του 2024, αλλά και για το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Ο δικαστής Τόνι Μπάουμγκάρτνερ χαρακτήρισε το αίτημα «υποθετικό» και τελικά το απέρριψε, κρίνοντας πως δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει η ημερομηνία που έχει ήδη οριστεί για τη διεξαγωγή της δίκης. «Δεν θεωρώ ότι θα εξυπηρετούσε την απονομή της δικαιοσύνης να μετακινηθεί μια ημερομηνία που έχει ήδη καθοριστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί εκ νέου το αίτημα, σε περίπτωση που ο Τόνεϊ κληθεί τελικά στην εθνική Αγγλίας για το Euro 2028, το οποίο είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 9 Ιουνίου, με εναρκτήριο αγώνα στο «Principality Stadium» του Κάρντιφ.

athletiko.gr