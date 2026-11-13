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Ο Καραλής ετοιμάζεται να αλλάξει τα δεδομένα στο άλμα επί κοντώ το 2027

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Εμμανουήλ Καραλής προετοιμάζεται στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου για τη νέα χρονιά, με στόχο να αλλάξει τις ισορρπίες στη κορυφή του άλματος επί κοντώ.

Το 2026 ήταν μία από τις καλύτερες χρονιές για το άλμα επί κοντώ των ανδρών και σε αυτό συνέβαλε η «κόντρα» του Μόντο Ντουπλάντις με τον Εμμανουήλ Καραλή. Μία κόντρα που αναμένεται ακόμη συναρπαστικότερη το 2027.

Για τον Καραλή, οι βάσεις για τη νέα σεζόν μπαίνουν εδώ και καιρό στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου, όπου προπονείται μαζί με το δυνατό γκρουπ των Χάρη Καραλή και Μάρτσιν Στσεπάνσκι, αλλά και με το ισχυρό “αδελφό” προπονητικό γκρουπ του Γιώργου Πομάσκι.

Ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ με 6,20 μ. προετοιμάζεται για τους αγώνες του χειμώνα, έχοντας ως απώτερο στόχο την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου τόσο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βαλένθια όσο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου του Πεκίνου το καλοκαίρι.

Ο προγραμματισμός για τη νέα χρονιά περιλαμβάνει προετοιμασία από τις 9 έως τις 19 Δεκεμβρίου στη Σπάλα, μαζί με τον Πολωνό προπονητή του, ενώ θα κάνει τους πρώτους αγώνες της χρονιάς στα τέλη Ιανουαρίου.

Ο Καραλής θα πραγματοποιήσει τον πρώτο του αγώνα στην Ελλάδα στις 6 Φεβρουαρίου, στο δικό του indoor Fly Athens, έχοντας προηγουμένως λάβει μέρος σε δύο μίτινγκ στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τον προπονητή του, Χάρη Καραλή, το χειμερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει περίπου επτά αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Βαλένθια.

Ο Καραλής ολοκλήρωσε το 2026 με 12 αγώνες πάνω από τα 6,00 μ. και πέντε από αυτούς πάνω από τα 6,10 μ. Εξίσου εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι σε 10 περιπτώσεις επιχείρησε να υπερβεί τον πήχη σε ύψη πάνω από τα 6,20 μέτρα.

Η επιβλητική αγωνιστική παρουσία του Έλληνα πρωταθλητή δημιούργησε μοναδικές μονομαχίες το 2026 και ανάγκασε τον Σουηδό σταρ να πιεστεί, αλλά και να αναπροσαρμόσει αρκετές φορές την τακτική του σε σημαντικούς αγώνες της χρονιάς. Ο Ντουπλάντις κατάφερε να διατηρήσει την κυριαρχία του, όχι όμως και την ηρεμία του, καθώς γνωρίζει πως το 2027 προμηνύεται ιδιαίτερα απαιτητικό για εκείνον.

Οι αγώνες του Καραλή το 2026 πάνω από τα 6,00 μ.

6.00i WL Λιεβέν 19/02/2026

6.17i Π.Ρ WL Παιανία 28/02/2026

6.06i Ρουέν 07/03/2026

6.05 Τόρουν 21/03/2026

6.00 Λεμεσός 29/05/2026

6.00 Τούρκου 03/06/2026

6.00 Μπέρμιγχαμ 16/08/2026

6.16 Π.Ρ Λοζάνη 20/08/2026

6.00 Χόρζοβ 23/08/2026

6.20 Π.Ρ. Ζυρίχη 27/08/2026

6.12 Βρυξέλλες 04/09/2026

6.15 Βουδαπέστη 11/0992026

gazzetta.gr

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΣΤΙΒΟΣ

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