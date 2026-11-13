Έδεσε τον Ντεσπόντοφ έως το 2029 ο ΠΑΟΚ

Τη στιγμή ακριβώς που ο Κίριλ Ντεσπόντοφ μετράει αντίστροφα για την αγωνιστική του επανένταξη μετά από μια μακρά και δύσκολη περίοδο αποκατάστασης - στο αυριανό φιλικό με την Παρτιζάν Βελιγραδίου-, η διοίκηση του ΠΑΟΚ φροντίζει να του στείλει την πιο δυνατή ψήφο εμπιστοσύνης. Ο Δικέφαλος και ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός έδωσαν τα χέρια για την επέκταση της συνεργασίας τους, βάζοντας τις βάσεις για το κοινό τους μέλλον.

Όπως προκύπτει , υπάρχει απόλυτη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές για νέο συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, το οποίο θα κρατήσει τον 29χρονο άσο στην Τούμπα έως το καλοκαίρι του 2029.

Η κίνηση αυτή αποδεικνύει έμπρακτα πως οι «ασπρόμαυροι» πιστεύουν ακράδαντα στην ποιότητα και την αξία του Ντεσπόντοφ, ειδικά τώρα που ο ποδοσφαιριστής ετοιμάζεται να αφήσει οριστικά πίσω του τον τραυματισμό του και να επιστρέψει στο χορτάρι, έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα στις κρίσιμες «μάχες» που ακολουθούν σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ΠΑΟΚ έχει ήδη συμφωνήσει και με τον Άντριγια Ζίβκοβιτς και έχει ανακοινώσει επίσημα τις ανανεώσεις του Αντώνη Τσιφτσή και του Γιάννη Μιχαηλίδη.

gazzetta.gr