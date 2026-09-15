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Μπεργκ: «Η αδρεναλίνη θα είναι στα ύψη - Να πανηγυρισουμε με τον κόσμο μας»

ΓΗΠΕΔΟ

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Όσα δήλωσε ενόψει Θέλτα

Την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο Χένινγκ Μπεργκ. Ο Νορβηγός τεχνικός της Ομόνοιας μίλησε ενόψει του αυριανού (16/09) αγώνα με τη Θέλτα, για την κατάσταση της ομάδας του αλλά και τη νέα πρόκληση στη League Phase του Europa League. 

Aναλυτικά: 

To αρχικό του σχόλιο: Ανυπομονούμε για αυτο το ματς. Θέλαμε ασφαλως να είμαστε στο Champions League ομως και αυτή η διοργάνωση ειναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να δουμε τις δυνάμεις μας κοντρα σε μεγάλους αντιπάλους. Η αδρεναλίνη θα είναι στα ύψη. Η Θέλτα εχει εμπειρία και ποιότητα παρα το γεγονός πως δεν ξεκίνησε καλα. Θα ειναι μια τεράστια εμπειρία για εμάς όμως στο ΓΣΠ θέλουμε μαζι με τον κόσμο μας να πανηγυρισουμε, γι' αυτό και θα κανουμε το καλύτερο που μπορούμε.

Για τη σταθερότητα: Πιστεύω έχουμε σταθερότητα, δημιουργούμε φτιάχνουμε ευκαιρίες και έχουμε την βελτίωση ομως ασφαλώς θελουμε να αποκτήσουμε περισσότερη ευστοχία στο αντίπαλο τρίτο για να βρίσκουμε τα γκολ που θα μας δίνουν και βαθμούς.

Toυς ποδοσφαιριστές εκπροσώπησε ο Ντιονί: Είμαστε έτοιμοι για αυτά τα παιχνίδια κοντρα σε μεγάλους αντιπάλους. Ξέρουμε οτι η Θέλτα ειναι μεγάλη ομαδα παρά το γεγονός πως δεν εχει τα καλύτερα αποτελέσματα ομως εμείς θα κάνουμε το παιχνίδι μας και θέλουμε να είμαστε οσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται.

Για το αν η Ευρώπη έπαιξε ρόλο στο να έρθει στην Κύπρο για την Ομόνοια: Όλα μαζί έχουν να κάνουν. Δεν είναι ο μόνος λόγος, θέλαμε το League Phase του Champions League όμως καταφέραμε να μπούμε στο League Phase του Europa League. Μου αρέσει ο σύλλογος και θέλω να πετύχουμε μαζι τους στόχους μας σε Ευρώπη και Κύπρο. Αυτά που μου είπε ο προπονητής και οι στόχοι έπαιξαν το ρόλο τους για να έρθω στην Ομόνοια. Θέλω και εγώ όπως και όλοι οι παίκτες να κάνουμε το καλύτερο και για αυτό δουλεύουμε σκληρά καθημερινά.

Για την προσέγγιση του: Είναι ομάδα που κάνει αρκετές αλλαγές σε πρόσωπα μέχρι στιγμής. Έχουν τον ίδιο προπονητή με πέρσι και είχαν εξαιρετικά αποτελέσματα την περσινή περίοδο. Πέρσι ήταν η καλύτερη ομάδα στα εκτός έδρας, είχαν νικήσει και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Νομίζω έχουν κάποιους τραυματίες όμως σίγουρα τους αρέσει να πιέζουν ψηλά και εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να βρούμε τρόπο να σταματήσουμε τα καλά τους σημεία.

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