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Η Αίγυπτος ζητά κυρώσεις για τον Λετεσιέ με την οργή να ξεχειλίζει...

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Αίγυπτος ζητά κυρώσεις για τον Λετεσιέ με την οργή να ξεχειλίζει...

Υπενθυμίζεται ότι ο Λετεσιέ ακύρωσε ένα γκολ του Αιγύπτιου επιθετικού, Μοστάφα Ζίκο στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, μετά από έλεγχο του VAR, λόγω φάουλ στην αρχή της φάσης.

Η Αιγυπτιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ζήτησε από την FIFA να αποκλείσει τον Γάλλο διαιτητή, Φρανσουά Λετεσιέ από το υπόλοιπο του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, καταγγέλλοντας «κατάφωρα διαιτητικά λάθη» στην ήττα της Αιγύπτου με 3-2 από την Αργεντινή στους «16» της διοργάνωσης.

Μέσω του προέδρου της, Χάνι Αμπού Ριντά, η Ομοσπονδία ζήτησε από την FIFA ν' αρχίσει έρευνα για τον κ. Λετεσιέ «μετά τα κατάφωρα διαιτητικά λάθη που διέπραξε η διαιτητική ομάδα και την εφαρμογή δύο μέτρων και δύο σταθμών, που οδήγησαν στην ήττα της εθνικής ομάδας της Αιγύπτου», σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος ζήτησε να μην διαιτητεύουν πλέον ο διαιτητής, οι βοηθοί του και οι βοηθοί διαιτητών βίντεο (VAR) στο Παγκόσμιο Κύπελλο «μετά από έρευνα για αυτά τα λάθη και επιβεβαίωση μιας πράξης διάκρισης εις βάρος της αιγυπτιακής ομάδας».

Παράλληλα, εξέφρασε την ιδιαίτερη λύπη του, για την «πεισματική άρνηση» του κ. Λετεσιέ να «ελέγξει ορισμένες φάσεις», που σύμφωνα με τον ίδιο, θα έπρεπε να είχαν οδηγήσει «στην κατακύρωση ενός έγκυρου γκολ και στον καταλογισμό ενός πέναλτι υπέρ των Φαραώ».

Υπενθυμίζεται ότι ο Λετεσιέ ακύρωσε ένα γκολ του Αιγύπτιου επιθετικού, Μοστάφα Ζίκο στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, μετά από έλεγχο του VAR, λόγω φάουλ στην αρχή της φάσης. Οι Αιγύπτιοι πιστεύουν επίσης ότι θα μπορούσαν να τους είχε δοθεί πέναλτι στις καθυστερήσεις για ένα τράβηγμα της φανέλας στον Χάμντι Φατί και επαφή μεταξύ του Μοχάμεντ Σαλάχ και του Χουλιάν Άλβαρεζ στην περιοχή, λίγο πριν το τρίτο γκολ της Αργεντινής.

Μετά τον αγώνα, ο προπονητής της Αιγύπτου, Χοσάμ Χασάν, επέκρινε τη διαιτησία ως «ούτε δίκαιη, ούτε ισότιμη», προσθέτοντας ότι «υπήρξε πίεση στον διαιτητή από την αργεντίνικη ομάδα που οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα».

ΑΠΕ - ΜΠΕ

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World Cup 2026

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