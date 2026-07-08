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Τέλος και ο Ντάλιτς από την εθνική Κροατίας

ΓΗΠΕΔΟ

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Τέλος και ο Ντάλιτς από την εθνική Κροατίας

Aκολούθησε στο… ταμείο ανεργίας τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ

Ακόμη ένας προπονητής είδε τη θητεία του να τελειώνει άδοξα μετά τον αποκλεισμό της χώρας του από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Ζλάτκο Ντάλιτς ακολούθησε στο… ταμείο ανεργίας τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, καθώς έγινε γνωστό πως αποχώρησε από τον πάγκο της εθνικής Κροατίας έπειτα από 9 χρόνια.

Ήταν το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο στο οποίο ο Ντάλιτς οδήγησε την Κροατία χωρίς να επιστρέψει με μετάλλιο. Μετά το ασημένιο στη Ρωσία το 2018 και το χάλκινο στο Κατάρ το 2022, η ήττα από την Πορτογαλία σηματοδότησε το τέλος της πιο επιτυχημένης εποχής του στην ιστορία της εθνικής ομάδας της Κροατίας.

«Ο ρόλος στην εθνική ομάδα απαιτεί πολλές δύσκολες αποφάσεις, αλλά αυτή ήταν σίγουρα η πιο δύσκολη για μένα. Πάντα έλεγα ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από το να ηγούμαι της εθνικής μου ομάδας, και ότι δεν θα μπορούσα να έχω πιο σημαντική, υπεύθυνη και όμορφη δουλειά από αυτή. Όταν ανέλαβα την εθνική ομάδα, πίστευα τόσο στην ποιότητα των παικτών όσο και στον εαυτό μου, αλλά ποτέ δεν τόλμησα να ονειρευτώ ότι θα πετύχαμε όλα όσα έχουμε πετύχει σε αυτά τα σχεδόν εννέα χρόνια.

Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο περήφανος είμαι για κάθε νίκη, για τις θέσεις σε μεγάλες διοργανώσεις, για τα τρία μετάλλια, για τις μεγάλες βραδιές του κροατικού ποδοσφαίρου όπως αυτή που νικήσαμε την Αγγλία ή τη Βραζιλία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά πάνω απ' όλα για την ενότητα που πετύχαμε εντός της ομάδας και με τον κροατικό λαό, την οποία είδαμε ιδιαίτερα σε εκείνους τους αξέχαστους εορτασμούς μετά την κατάκτηση παγκόσμιων μεταλλίων», ανέφερε μεταξύ άλλων στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Ζλάτκο Ντάλιτς, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει και η παραίτησή του έγινε αποδεκτή από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

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World Cup 2026

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