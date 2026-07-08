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Συγκλονιστικό: Ο Μέσι έχει κάνει από ένα ρεκόρ σε κάθε ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου

ΓΗΠΕΔΟ

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Συγκλονιστικό: Ο Μέσι έχει κάνει από ένα ρεκόρ σε κάθε ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο σε ένα ακόμη τουρνουά

Το κορυφαίο παιχνίδι μέχρι στιγμής στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ήταν αυτό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αίγυπτο. Ένα ματς που θα μείνει στην ιστορία και μέχρι το 79ο λεπτό έμοιαζε χαμένο από χέρι για την «αλμπισελέστε», καθώς βρισκόταν πίσω στο σκορ με 2-0. Μέχρι που ο Λιονέλ Μέσι ανέλαβε δράση και σε λιγότερο από ένα τέταρτο οδήγησε τη χώρα του στα… ουράνια.

Οι εμφανίσεις και τα επιτεύγματα του «pulga» στα γήπεδα της Αμερικής είναι συγκλονιστικά. Όπως και το γεγονός πως σε κάθε ένα από τα πέντε παιχνίδια που έχει δώσει ως τώρα στο τουρνουά έχει κάνει και ένα ρεκόρ! Κάτι μοναδικό, που δεδομένα δεν έχει γίνει ξανά στην ιστορία των Μουντιάλ.

Στην πρεμιέρα της Αργεντινής κόντρα στην Αλγερία, ο 39χρονος πέτυχε χατ-τρικ και πάτησε στην κορυφή των σκόρερ των Μουντιάλ, ισοφαρίζοντας τον Μίροσλαβ Κλόζε και ένα ρεκόρ που μέχρι πρότινος έμοιαζε «στοιχειωμένο».

Στην αμέσως επόμενη αγωνιστική απέναντι στην Αυστρία, πέτυχε δύο γκολ και αυτά τον έφεραν μόνο του στην κορυφή των σκόρερς!

Φυσικά, ο Μέσι βρήκε δίχτυα απέναντι και στην Ιορδανία, με αποτέλεσμα να γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της διοργάνωσης που σκοράρει σε 7 διαδοχικά παιχνίδια!

Ακολούθησε το δραματικό παιχνίδι απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, εκεί όπου ο Αργεντινός φυσικά και σκόραρε ξανά. Με αυτό το γκολ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που έχει σκοράρει σε κάθε φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε κάθε αγωνιστική, σε κάθε αγώνα των νοκ-άουτ!

Κόντρα στην Αίγυπτο, λοιπόν, ο Λιονέλ Μέσι βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα για άλλη μια φορά. Ωστόσο, έδωσε και μια ασίστ στον Κούτι Ρομέρο και έγινε ο πρώτος πασέρ στην ιστορία των Μουντιάλ, ξεπερνώντας τον Ντιέγκο Μαραντόνα.

Κατηγορίες

World Cup 2026

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