Ομόφωνα στη νέα EuroLeague η Μπεσίκτας

Η συνεδρίαση των μετόχων της EuroLeague ενέκρινε, όπως αναμενόταν, και μάλιστα ομόφωνα, την είσοδο της Μπεσίκτας στη διοργάνωση για τη σεζόν 2026/27. Η τουρκική ομάδα επιστρέφει στην κορυφαία διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια (2012/13) και θα πάρει τη θέση της Μονακό.

Αν και αρχικά υπήρχε η σκέψη να διεξαχθεί η σεζόν με 19 ομάδες και να υπάρχει ένα ρεπό ανά αγωνιστική, τελικά προκρίνεται η είσοδος της τουρκικής ομάδας, που ήταν φιναλίστ στο EuroCup, από τη στιγμή που η Μπουργκ δεν ήθελε να εξασκήσει το δικαίωμά της ως κάτοχος.

Παράλληλα, οι μέτοχοι της ECA αναμένεται να εγκρίνουν και το σχέδιο αύξησης των ομάδων της EuroLeague σε 24 από τη σεζόν 2027/28. Αυτό θα επιφέρει και αλλαγή στο format της διοργάνωσης, με τον διαχωρισμό των ομάδων σε περιφέρειες. Σε αυτό το σενάριο πιθανότατα οι ομάδες από την ίδια περιφέρεια θα παίζουν από δύο φορές μεταξύ τους και θα αντιμετωπίζουν μία φορά τις ομάδες από την «αντίπαλη» περιφέρεια.

Πηγή: sport-fm.gr