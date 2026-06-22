Μένει Παρτίζαν και δεν ακολουθεί τον Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό ο Μάτοβιτς

Στον τεχνικό τιμ της Παρτίζαν θα παραμείνει ο Αλεξάνταρ Μάτοβιτς. Παρότι φήμες ήθελαν τον Σέρβο τεχνικό να γίνεται συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, εκείνος θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του Ζοάν Πενιαρόγια και στην ομάδα του Βελιγραδίου, όπου εργάζεται από το 2017.

Ο Μάτοβιτς ήταν στο πλευρό του «Ζοτς» για τέσσερα χρόνια και κατάγονται αμφότεροι από το Τσάτσακ. Ωστόσο δεν υπήρξε καμία επαφή με τον Παναθηναϊκό για να τον ακολουθήσει στους «πράσινους». Αντίθετα, τα σερβικά ΜΜΕ θεωρούν δεδομένο πως ο 66χρονος προπονητής θα έχει συνεργάτες και πάλι μετά την Παρτίζαν τους Τζόζεπ Μαρία Ιθκιέρδο και Βλάντιμιρ Άντροϊτς.