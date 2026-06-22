Έρευνα: Οι αριστεροί προτιμούν Μέσι και οι δεξιοί Ρονάλντο!

Η αιώνια κόντρα για το ποιος είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του πλανήτη, ανάμεσα στον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, φαίνεται πως ξεπερνά τα όρια των γηπέδων.

Σύμφωνα με μια ανατρεπτική επιστημονική μελέτη, η απάντηση που δίνετε σε αυτό το δίλημμα μπορεί να προδίδει τις πολιτικές σας απόψεις και τον τρόπο που βλέπετε τον κόσμο.

Ερευνητές από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Nanyang της Σιγκαπούρης πραγματοποίησαν μια τεράστια έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 10.000 πολίτες από 26 χώρες. Στόχος τους ήταν να διαπιστώσουν αν η προτίμηση σε έναν από τους δύο σούπερ σταρ συνδέεται με την πολιτική ιδεολογία των φιλάθλων.

Οι «αριστεροί» του Μέσι και οι «δεξιοί» του Ρονάλντο

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν μια ξεκάθαρη τάση:

Όσοι προτιμούν τον Λιονέλ Μέσι τείνουν να έχουν πιο φιλελεύθερες (liberal) και προοδευτικές πολιτικές απόψεις.

Όσοι ψηφίζουν Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανίζονται, στην πλειονότητά τους, πιο συντηρητικοί (conservative).

Όπως εξήγησε ο επικεφαλής της έρευνας, Δρ. Saifuddin Ahmed, η εξήγηση κρύβεται στη δημόσια εικόνα που εκπέμπει ο κάθε παίκτης. Ο Μέσι έχει ταυτιστεί με ένα πιο χαμηλών τόνων, ομαδικό προφίλ, το οποίο βρίσκει μεγαλύτερη ανταπόκριση σε ανθρώπους με προοδευτικές αξίες.

Αντίθετα, ο Ρονάλντο είναι παγκοσμίως γνωστός για την ανοιχτή έκφραση της προσωπικής του φιλοδοξίας, της αυτοπεποίθησης και της ατομικής επιτυχίας — στοιχεία που ευθυγραμμίζονται παραδοσιακά με τη συντηρητική νοοτροπία.

Οι άνθρωποι, όπως φαίνεται, ελκύονται από προσωπικότητες που καθρεφτίζουν τις δικές τους βαθύτερες κοινωνικές και πολιτικές αξίες.

Η επίδραση των Social Media και της αυτοεκτίμησης

Η μελέτη έβγαλε και άλλα ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Για παράδειγμα, η σύνδεση μεταξύ ποδοσφαιρικού ειδώλου και πολιτικής ταυτότητας είναι πολύ πιο ισχυρή στους νέους, ενώ εξασθενεί σημαντικά στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξέτασαν τις συνήθειες ενημέρωσης και τον ψυχισμό των συμμετεχόντων:

Η γενιά των Social Media: Εκείνοι που ενημερώνονται κυρίως από πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram έδειξαν σαφή προτίμηση στον Ρονάλντο, κάτι που δικαιολογείται από την τεράστια και προσεκτικά δομημένη παρουσία του Πορτογάλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο παράγοντας της αυτοεκτίμησης: Οι συμμετέχοντες με υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης έδειξαν επίσης να προτιμούν τον Ρονάλντο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι άνθρωποι αυτοί τείνουν να ταυτίζονται με φιγούρες που ενσαρκώνουν την απόλυτη αυτοπεποίθηση και την προσωπική κυριαρχία.

Ποιος κερδίζει στον παγκόσμιο χάρτη;

Αν και το πολιτικό κομμάτι παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, η έρευνα κατέγραψε και τις γεωγραφικές προτιμήσεις. Συνολικά, ο Ρονάλντο αναδείχθηκε πιο δημοφιλής σε 11 χώρες (μεταξύ των οποίων η Ινδονησία, η Τουρκία, το Μεξικό, η Αίγυπτος και η Γαλλία), ενώ ο Μέσι κέρδισε τις καρδιές των φιλάθλων σε 8 χώρες (όπως η Αργεντινή, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Φινλανδία και η Νότια Κορέα). Σε 7 χώρες – ανάμεσά τους η Γερμανία, η Βραζιλία και η Ιαπωνία – οι δύο παίκτες ήρθαν ισόπαλοι.

xtypos.gr