Πρωταθλήτρια Γερμανίας η Άλμπα Βερολίνου

Πρωταθλήτρια Γερμανίας για τη σεζόν 2025/26 αναδείχθηκε η Άλμπα, η οποία νίκησε το απόγευμα της Κυριακής (21/6) την Μπάγερν στο Μόναχο (84-81).

Η ομάδα του Βερολίνου έκανε το 3-2 στη σειρά, με τον Γιόνας Μάτισεκ και τον Τζάστιν Μπιν να έχουν από 18 πόντους, σε ένα πραγματικά σπουδαίο ματς που έσπασε καρδιές μέχρι το φινάλε.

Ο Άντι Ομπστ έπαιζε μόνος εναντίον όλων και ήταν αυτός που ξεχώρισε από τους γηπεδούχους, οι οποίοι έκλεισαν τη σεζόν με τον χειρότερο δυνατό τρόπο στο “αντίο” του Σβέτισλαβ Πέσιτς στην προπονητική.

Ο Ομπστ, πάντως, είχε την ευκαιρία να στείλει το ματς στην παράταση, όμως αστόχησε σε δύο τρίποντα στο φινάλε μετά από άστοχες βολές του Μπιν.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-20, 47-27, 66-53, 81-84

ΜΠΑΓΕΡΝ (Πέσιτς): Ομπστ 24 (4/14 τρίποντα), Ντα Σίλβα 12 (4/5 δίποντα, 4/4 βολές), Λούτσιτς 10 (1), Μάικ 9 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Γκέιμπριελ 6 (1/4 δίποντα, 4/7 βολές), Τζέσαπ 6 (2), Φόγκτμαν 5 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Γκιφάι 3 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ), Όλατς

ΑΛΜΠΑ (Κάλες): Μάτισεκ 18 (6/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπιν 18 (5/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/4 βολές, 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ντέλοου 14 (4), Καγίλ 10 (1/9 τρίποντα), Αγκμπακοκό 9 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χέρμανσον 7 (1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Ρόμπερτς 3, Γουντ 3 (1), Γκρίζελ 1, Ράται

Πηγή: sport24.gr