Τριπλό παγκύπριο ρεκόρ και πολύτιμες εμπειρίες στο Μεσογειακό Κύπελλο Κολύμβησης

Με την κατάρριψη ενός τριπλού παγκύπριου ρεκόρ ολοκλήρωσε η Εθνική Κύπρου τη συμμετοχή της στο Μεσογειακό Κύπελλο Κολύμβησης Παίδων – Κορασίδων, που διεξήχθη στο Novi Sad της Σερβίας με τη συμμετοχή 19 χωρών.

Η κυπριακή αποστολή, αποτελούμενη από έξι αθλητές και αθλήτριες, είχε την ευκαιρία να μετρήσει δυνάμεις απέναντι σε ορισμένους από τους κορυφαίους νεαρούς κολυμβητές της Μεσογείου, σε μια διοργάνωση υψηλού επιπέδου.

Η καλύτερη παρουσία για τα κυπριακά χρώματα ήρθε στη σκυταλοδρομία 4Χ50μ. ελεύθερο μικτό, όπου οι Αντώνης Γαλατόπουλος, Γεωργία Παπαζαχαρία, Γιώργος Ονησιφόρου και Ηλιάνα Ανίτα Χατζηπαναγή πραγματοποίησαν πολύ καλή εμφάνιση και με χρόνο 1:46.20 κατέλαβαν τη 10η θέση, καταρρίπτοντας το παγκύπριο ρεκόρ στις κατηγορίες Ανδρών/Γυναικών, Νέων/Νεανίδων και Παίδων/Κορασίδων, βελτιώνοντας το προηγούμενο 1:46.57 που είχε σημειωθεί το 2024.

Θετική ήταν και η παρουσία της κυπριακής ομάδας στη σκυταλοδρομία 4Χ50μ. μικτή μικτό, με τους Τατιάνα Σάββα, Γιώργο Ονησιφόρου, Αντώνη Γαλατόπουλο και Γεωργία Παπαζαχαρία να τερματίζουν στη 12η θέση με χρόνο 2:01.21.

Σε ατομικό επίπεδο, την καλύτερη κυπριακή κατάταξη πέτυχε η Γεωργία Παπαζαχαρία, η οποία κατέλαβε τη 12η θέση στα 400μ. ελεύθερο με χρόνο 4:35.07, ενώ ήταν 17η στα 200μ. ελεύθερο με 2:11.53.

Ο Αντώνης Γαλατόπουλος τερμάτισε 14ος στα 100μ. πρόσθιο με 1:08.85 και 16ος στα 200μ. πρόσθιο με 2:36.14.

Η Τατιάνα Σάββα κατέλαβε τη 15η θέση στα 400μ. μικτή ατομική με 5:25.74, ενώ ήταν 19η τόσο στα 100μ. πρόσθιο (1:18.62) όσο και στα 200μ. πρόσθιο (2:47.17).

Ο Γιώργος Ονησιφόρου κατέλαβε την 22η θέση στα 50μ. ελεύθερο (25.41), την 23η στα 100μ. ελεύθερο (55.32) και την 23η στα 200μ. ελεύθερο (2:05.21).

Η Ηλιάνα Ανίτα Χατζηπαναγή ήταν 20η στα 50μ. ελεύθερο με 28.50 και 25η στα 100μ. ελεύθερο με 1:03.33, ενώ ο Στέφανος Νούρου τερμάτισε 16ος στα 1500μ. ελεύθερο με χρόνο 16:55.56 και 24ος στα 400μ. ελεύθερο με 4:21.28.

Στη γενική κατάταξη των χωρών, την πρώτη θέση κατέκτησε η Ιταλία με 948 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική της. Δεύτερη ήταν η Τουρκία με 766 βαθμούς και τρίτο το Ισραήλ με 692 βαθμούς. Ανάλογη ήταν η εικόνα και στις βαθμολογίες παίδων και κορασίδων, με την Ιταλία να κυριαρχεί και στις δύο κατηγορίες.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης συγχαίρει όλους τους αθλητές και αθλήτριες για την προσπάθεια, καθώς και τους προπονητές της αποστολής, Ομοσπονδιακό Προπονητή Κώστα Τζιλιβάκη και Γιώργο Χουζούρη.

Παράλληλα, εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τους Μεγάλους Χορηγούς της, την Allwyn και την Arena Ελλάδος, για τη σημαντική στήριξή τους στις εθνικές ομάδες και την Ομοσπονδία γενικότερα.