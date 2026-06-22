Αργυρός ο Κοντίδης στον κόλπο όπου θα γίνει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τον Αύγουστο

Ένα μήνα μετά την ανάδειξή του σε Πρωταθλητή Ευρώπης, για τρίτη φορά στην καριέρα του, ο Παύλος Κοντίδης ανέβηκε ξανά σε βάθρο, παίρνοντας το αργυρό μετάλλιο σε coach regatta που πραγματοποιήθηκε στο Dunlaoghaire της Ιρλανδίας. Στον ίδιο κόλπο, στα τέλη Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, η επόμενη μεγάλη διοργάνωση στην οποία θα συμμετάσχει ο Κύπριος ιστιοπλόος.

Ο αγώνας ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, καθώς συμμετείχαν αρκετοί Ολυμπιονίκες. Πέραν της Κύπρου, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Παύλο Κοντίδη, υπήρχαν ιστιοπλόοι από την Ιρλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Αυστραλία, την Κροατία, την Ουγγαρία, τη Νέα Ζηλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Παύλος Κοντίδης κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 45β. ποινής, έναντι 39β. του Βρετανού Εliot Hanson που πήρε το χρυσό. Τρίτος ήταν ο Κροάτης (49β.) Τonci Stipanovic, ο οποίος ανήκει στην ίδια προπονητική ομάδα με τον Κύπριο δις Αργυρό Ολυμπιονίκη. Στις εννέα κούρσες που έγιναν ο ιστιοπλόος του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού τερμάτισε τέσσερις φορές δεύτερος, δύο τρίτος και στις υπόλοιπες ήταν 5ος, 12ος και 14ος.

«Ο χρόνος εδώ ήταν ιδιαίτερα παραγωγικός, καθώς εξοικειώθηκα με τις συνθήκες και είχα την ευκαιρία να προπονηθώ μαζί με έναν πολύ δυνατό στόλο στη θάλασσα» αναφέρει ο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης των σκαφών τύπου Laser (ILCA7).

Πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Αυγούστου ο Παύλος Κοντίδης θα επιστρέψει στην Κύπρο για λίγες ημέρες ξεκούρασης κι ακολούθως θα πάει στο Λος Άντζελες για προπονητικό καμπ, στο διάστημα του οποίου θα γίνουν και δύο αγώνες.

Επαφή με το νέο σύστημα

Στον προπονητικού χαρακτήρα αγώνα στο Dunlaoghaire, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά και το νέο σύστημα εκκίνησης Vakaros. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας αυτής εντοπίζονται όσα σκάφη εκκινούν πρόωρα και ειδοποιούνται να επιστρέψουν στην γραμμή εκκίνησης. «Αυτό θα μας εξοικονομήσει πολύ χρόνο, καθώς δεν θα υπάρχουν πλέον γενικές ανακλήσεις εκκίνησης» τονίζει ο Παύλος Κοντίδης επί τούτου.

Super Grand Sponsor του Κοντίδη είναι η Freedom24, ενώ τον στηρίζει διαχρονικά η Allwyn ως μεγάλος χορηγός. Τον χορηγούν η Ayia Napa Marina, και η Πετρολίνα. Υποστηρικτές είναι η Alassia NewShips Management, το Ίδρυμα Λεβέντη, το Stelios Philanthropic Foundation, η VITA Group και η Hartmann Holdings LTD. Συνοδοιπόρος σε κάθε ταξίδι είναι τα συμπληρώματα διατροφής NUTRICA, μια σειρά συμπληρωμάτων που δημιουργήθηκε μέσα από την εμπειρία δύο δεκαετιών του Παύλου Κοντίδη και της ομάδας του στον πρωταθλητισμό.