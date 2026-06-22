«Χαμός» στο Βέλγιο μετά την ισοπαλία με το Ιράν

Το Βέλγιο στραβοπάτησε κόντρα στο Ιράν από το οποίο μάλιστα, απειλήθηκε και με ήττα.

Με δύο ισοπαλίες σε ισάριθμα παιχνίδια, ο Ρούντι Γκαρσία και οι παίκτες δέχθηκαν σκληρή κριτική από τους δύο παλαίμαχους Βέλγους Αλντερβάιρελντ και Ντεγκρίζ.

Στο podcast της HLN ο Ντεγκρίζ ανέφερε μεταξύ άλλων. «Δεν υπάρχει μία μόνο αιτία για την απώλεια βαθμών. Είναι ένας συνδυασμός πολλών παραγόντων. Όλοι μπορούν να παίξουν καλύτερα, εκτός από τον Κουρτουά».

Ο Αλντερβάιρελντ έκανε λόγο για έλλειψη ποιότητας και προσωπικότητας από τους μεγάλους αστέρες της ομάδας. «Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η ποιότητα με την μπάλα. Οι ηγέτες της ομάδας δεν έδωσαν αυτά που έπρεπε. Μόλις η ομάδα έδειξε κάποια σημάδια βελτίωσης, ήρθε η αποβολή και όλα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα». Ακόμη, δεν δεν χαρίστηκε στους επιθετικούς της ομάδας. «Ο Λουκάκου δεν ήταν καλός, ο Ντε Μπρόινε δεν ήταν στο επίπεδό του, ο Ντοκού όχι, ο Τροσάρ δεν έδειξε ότι είναι παίκτης της Άρσεναλ και ο Σαλεμάκερς πρέπει να δώσει περισσότερα. Βλέπω ελάχιστη αποφασιστικότητα στην επίθεση».

Η ηχηρή ατάκα ήρθε για τον Κέβιν Ντε Μπρόινε. «Αν ήμουν ο Ντε Μπρόινε, θα πήγαινα αμέσως στον προπονητή και θα του έλεγα: «Ρούντι, θέλω τον Βανάκεν δίπλα μου. Δεν με νοιάζει ποιος θα είναι πίσω μας, αλλά ο Βανάκεν πρέπει να παίζει»».

sdna.gr