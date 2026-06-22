Τεράστιο πλήγμα στην εθνική Γερμανίας - Τέλος το Μουντιάλ για Σλότερμπεκ

«Πονοκέφαλος» για την εθνική Γερμανίας και ένα τεράστιο πρόβλημα για πλάνα του Γιούλιαμν Νάγκελσμαν, καθώς ο Νίκο Σλότερμπεκ θα μείνει εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο κεντρικός αμυντικός της Μπορούσια Ντόρμουντ, αποχώρησε τραυματίας από την πρόσφατη αναμέτρηση των «πάντσερ» απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού για τη 2η αγωνιστική των ομίλων, με τον Αντόνιο Ρούντιγκερ να τον αντικαθιστά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Από την πρώτη στιγμή υπήρχε έντονη ανησυχία για την κατάσταση του, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος, δηλώνοντας πως τα πράγματα δεν φαίνονται καθόλου καλά.

Σύμφωνα με το «SkySports», οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 26χρονος στόπερ, επιβεβαίωσαν το χειρότερο σενάριο, καθώς θα χάσει το υπόλοιπο Μουντιάλ. H απουσία του υπολογίζεται περίπου στις οκτώ εβδομάδες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα προλάβει ούτε το βασικό στάδιο προετοιμασίας των «Βεστφαλών».

Ο Σλότερμπερκ ξεκίνησε ως βασικός και στις δύο πρώτες αγωνιστικής των ομίλων, σκοράροντας στο παιχνίδι της πρεμιέρας απέναντι στο Κουρασάο, στην παρθενική του συμμετοχή σε Μουντιάλ. Συνολικά με τη φανέλα του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος έχει αγωνιστεί σε 29 παιχνίδια, ενώ η αξία του κυμαίνεται στα 55 εκατομμύρια ευρώ στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο.

athletiko.gr