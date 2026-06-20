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Τέλος ο Φαλ από τον Ολυμπιακό: «Παρέμεινες μαχητής, σε ευχαριστούμε για όλα»

ΓΗΠΕΔΟ

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Τέλος ο Φαλ από τον Ολυμπιακό: «Παρέμεινες μαχητής, σε ευχαριστούμε για όλα»

Ο Μουσταφά Φαλ αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό μετά από πέντε χρόνια κοινής πορείας, με τους ερυθρόλευκους να τον ευχαριστούν με ένα ιδιαίτερο μήνυμα.

Ο 34χρονος Γάλλος σέντερ είχε υποστεί ρήξη επιγονατιδικού τένοντα στους περσινούς τελικούς της Stoiximan GBL, με αποτέλεσμα να χάσει σχεδόν όλη τη φετινή σεζόν. Από τον Ολυμπιακό αποχωρεί έχοντας κατακτήσει 4 πρωταθλήματα Ελλάδας, 3 Κύπελλα, 4 Σούπερ Καπ Ελλάδας και τη φετινή Euroleague, ενώ ήταν ο MVP των ελληνικών τελικών του 2024.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μουστάφα Φαλ.

Από το καλοκαίρι του 2021, που ο Γάλλος σέντερ φόρεσε τα ερυθρόλευκα, συνέδεσε το όνομά του με μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου, κατακτώντας τέσσερα Πρωταθλήματα Ελλάδας, τρία Κύπελλα Ελλάδας, τέσσερα Super Cup και την Ευρωλίγκα του 2026. Ξεχωριστή στιγμή της πορείας του αποτέλεσε η ανάδειξή του σε MVP των τελικών του Ελληνικού Πρωταθλήματος το 2023.

Όμως, ο Μουστάφα Φαλ δεν κέρδισε μόνο τίτλους... Κέρδισε τον σεβασμό των συμπαικτών του, την εκτίμηση του οργανισμού και την αγάπη του κόσμου του Ολυμπιακού. Ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές, όπως μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στους τελικούς του Ελληνικού πρωταθλήματος τον Ιούνιο του 2025 και τον κράτησε εκτός δράσης σχεδόν ολόκληρη τη φετινή σεζόν, παρέμεινε μαχητής, δείχνοντας καθημερινά τον χαρακτήρα και τη δύναμη που τον διακρίνουν.

sdna.gr

 

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