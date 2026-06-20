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Έβαλε τέλος στα σενάρια κόντρας με τον Νέβες ο Ρονάλντο

ΓΗΠΕΔΟ

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Έβαλε τέλος στα σενάρια κόντρας με τον Νέβες ο Ρονάλντο

Τεταμένο ήταν το κλίμα τις προηγούμενες ημέρες στην Εθνική Πορτογαλίας, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να σπεύδει να... σβήσει τη φωτιά, ανεβάζοντας φωτογραφία με τον Ζοάο Νέβες και τους συμπαίκτες τους.

H ισοπαλία στον εναρκτήριο αγώνα της εθνικής Πορτογαλίας με την ΛΔ του Κονγκό (1-1) αποκάλυψε σημαντική ένταση στο «εσωτερικό» της ομάδας. Μάλιστα, ο Ζοάο Νέβες δέχθηκε ένα «κύμα» διαδικτυακής κακοποίησης, αναγκάζοντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο να «σπάσει την σιωπή του».

Καθ' όλην την διάρκεια του αγώνα, οι παίκτες του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ φάνηκαν να ψάχνουν ο ένας τον άλλον, επαναλαμβάνοντας προβλέψιμες πλάγιες πάσες και χωρίς την ταχύτητα ενεργειών, που χαρακτηρίζει τους Ιβηρες. Κι΄ενώ ολόκληρη η ομάδα γενικά δεν είχε καλή απόδοση, ένας άνθρωπος έγινε το επίκεντρο της κριτικής: ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο 41χρονος «αστέρας» δεν κατάφερε να διακριθεί, χάνοντας μια σημαντική ευκαιρία, καθώς δεν έδωσε την μπάλα στον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος βρισκόταν σε καλύτερη θέση πίσω του.

Ο CR7 «έσπασε την σιωπή του» στο Instagram, αφού ο Ζοάο Νέβες έσπεύσε να τον υπρασπισθεί, δεχόμενος ένα «κύμα μίσους» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάτι ανάλογο, συνέβη και με την σύντροφο του Ρονάλντο, γεγονός που ήταν αρκετό για να τροφοδοτήσει τις φήμες ότι η εθνική ομάδα βρισκόταν στα πρόθυρα εσωτερικής σύγκρουσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχαν εντάσεις μεταξύ του κορυφαίου επιθετικού και του Μπρούνο Φερνάντες, ενώ τα μηνύματα από τις αδελφές του CR7 δεν κατάφεραν να ηρεμήσουν την κατάσταση.

Ο Ρονάλντο, λοιπόν, ανήρτησε μια φωτογραφία από την προπόνηση, στην οποία φαίνεται μαζί με τους Ρούμπεν Νέβες, Φρανσίσκο Τρινκάο, Νούνο Μέντες, Γκονσάλο Γκέδες, Μπερνάρντο Σίλβα, Ρενάτο Βέιγκα, Νέλσον Σεμέδο και Ματέους Νούνες, και κυρίως, τον Ζοάο Νέβες να κρατάει στην αγκαλιά του τον Ζοάο Φέλιξ, με το χαρακτηριστικό σχόλιο: «Πάντα ενωμένοι!Εστιάστε σε αυτό που μπορείτε να ελέγξετε»...

sdna.gr 

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World Cup 2026

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