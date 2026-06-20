Τρία μετάλλια για την Κύπρο στο ΣΚΗΤ

ΤΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΣΚΗΤ, ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ολοκληρώθηκε σήμερα το αγώνισμα Σκητ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων στη Γερμανία, με την Κύπρο να κατακτά ένα Χρυσό, ένα Αργυρό και ένα Χάλκινο Μετάλλιο!

Χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η ομάδα Σκητ Εφήβων με τους Στυλιανό Περικλέους, Ανδρέα Ποντίκη και Μάρκο Κοντόπουλο με 351/375 επιτυχίες, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την ομάδα της Ιταλίας με 350/375. Την τρίτη θέση κατέλαβε η ομάδα της Γερμανίας με 339/375.

Στο ατομικό, ο Κλεάνθης Κλεάνθους (117/125) μετά από ένα συναρπαστικό τελικό και με 33/36 επιτυχίες κατετάγη δεύτερος κατακτώντας το Αργυρό μετάλλιο, ενώ ο Ανδρέας Ποντίκης (120/125) με 29/36 επιτυχίες κατέλαβε την τρίτη θέση και το Χάλκινο μετάλλιο.Χρυσός νικητής του αγώνα αναδείχθηκε ο Ιταλός Μάρκο Κόκο με 34/36 επιτυχίες.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην οκτάδα του τελικού συμμετείχαν τρείς Κύπριοι νεαροί σκητέρ! Ο Στυλιανός Περικλέους (120/125) κατέλαβε την όγδοη θέση.Στις Νεάνιδες, Χρυσή νικήτρια αναδείχθηκε η Βρετανίδα Bethany Lilian Norton με 34/36 επιτυχίες, ενώ δεύτερη κατετάγη η επίσης Βρετανίδα Phoebe Bodley Scott με 32/36 επιτυχίες.

Την τρίτη θέση με 27/36, κατέλαβε η Ουκρανή Lelyzavetta Pyvovarova.Η Σωτηρούλα Χρίστου με 104/125 κατέλαβε την 20η θέση.Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ της ΣΚΟΚ, συγχαίρουν θερμά τόσο τους διακριθέντες αθλητές για τις επιτυχίες τους και την κατάκτηση των μεταλλίων, όσο και τον προπονητή κ. Μιχάλη Κατζιανή, αλλά και τους υπόλοιπους αθλητές για την παρουσία τους στους αγώνες.







