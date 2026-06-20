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Όχι που θα κάτσει να σκάσει - Ο Μαγκουάιρ δεν παίζει στο Μουντιάλ και αποφάσισε να πουλάει αυτοκόλλητα Panini

ΓΗΠΕΔΟ

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Όχι που θα κάτσει να σκάσει - Ο Μαγκουάιρ δεν παίζει στο Μουντιάλ και αποφάσισε να πουλάει αυτοκόλλητα Panini

Ο Χάρι Μαγκουάιρ μπορεί να έμεινε εκτός αποστολής της Αγγλίας για το Μουντιάλ, όμως βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Ο Χάρι Μαγκουάιρ γνωστοποίησε πως δεν θα συμμετάσχει με την εθνική Αγγλίας στο Μουντιάλ του, προκαλώντας έκπληξη στους φίλους των «Τριών Λιονταριών».

Ο κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε πως δε βρίσκεται στα πλάνα της εθνικής ομάδας για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, παρά το γεγονός ότι – όπως τόνισε – πίστευε πως μπορούσε να προσφέρει σημαντικά μετά τη φετινή του σεζόν.

Μέχρι σήμερα ο 33χρονος αμυντικός έχει καταγράψει 66 συμμετοχές ενώ αποτέλεσε και κατά καιρούς αρχηγός της εθνικής. Σήμερα και κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, αποφάσισε να στραφεί πλέον σε διαφορετικές εμπειρίες μακριά από το γήπεδο, διατηρώντας πάντως καλή διάθεση και ενεργή παρουσία γύρω από τη διοργάνωση, έστω και ως θεατής και σχολιαστής.

Στο πλαίσιο αυτό, εθεάθη στη Νέα Υόρκη να μοιράζει αυτοκόλλητα Panini σε παιδιά στο Rockefeller Centre, ενώ παράλληλα συμμετείχε σε εκδηλώσεις φιλάθλων και εμφανίστηκε ως καλεσμένος σε ποδοσφαιρικό podcast.

Η απουσία του από τις κλήσεις του Τούχελ άνοιξε ήδη συζήτηση στο αγγλικό ποδόσφαιρο, ωστόσο η ίδια η παρουσία του στη Νέα Υόρκη έδειξε έναν παίκτη που, παρά την απογοήτευση, συνεχίζει να προσεγγίζει το ποδόσφαιρο με πιο χαλαρή και ανθρώπινη πλευρά.

athletiko.gr 

 

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