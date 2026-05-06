O Άρης είπε στον ΑΠΟΕΛ… αν έχεις εσύ ελπίδες για Ευρώπη, έχω και εγώ

Ο Άρης με δυνατό σουτ από τον Κάστανο κέρδισε με 1-0 τον ΑΠΟΕΛ και απέτρεψε την τέταρτη φετινή ήττα από την ομάδα της Λευκωσίας, πλησιάζοντας τους γαλαζοκιτρίνους στον έναν βαθμό και αμφότερες πλέον τις ίδιες πιθανότητες να σκαρφαλώσουν στην 4η θέση, που υπό προϋποθέσεις θα δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Συγκεκριμένα, ο Άρης με τη νίκη του ναι μεν παραμένει στην τελευταία θέση του α’ ομίλου, όμως φθάνοντας στους 51 βαθμούς μείωσε τη διαφορά στους τέσσερις βαθμούς από την 4η Πάφο FC (55β.), ενώ ο ΑΠΟΕΛ παρέμεινε στο -3 από το τρίτο σκαλοπάτι.

Η βολίδα του Κάστανου

Στο πρώτο ημίχρονο, ο Άρης κράτησε περισσότερο τη μπάλα, όμως από πλευράς ευκαιριών υπήρξε ισορροπία στις ευκαιρίες. Η μεγαλύτερη ήταν στο 11’ ο ΑΠΟΕΛ είχε δοκάρι έπειτα το σουτ του Κούτσακο, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Μαντσίνι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, όμως ορθά ακυρώθηκε αφού ξεκίνησε την προσπάθειά του από θέση οφσάιντ. Από εκεί και πέρα, ξεχώρισαν τα σουτ των Σενέ (21’) και Μοντνόρ (24’) από πλευράς των γηπεδούχων, που αποκρούστηκαν από τον Περέιρα, και για τον ΑΠΟΕΛ οι προσπάθειες του Μαντσίνι για τις οποίες είχε απάντηση ο Βανά Άλβες.

Ο Άρης μπήκε πιο αποφασισμένος στο δεύτερο ημίχρονο και μετά από τις απειλές με τα σουτ των Μοντνόρ (48’) και Κορέια (50’), στον 55’ ο Κάστανος με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, έστειλε τη μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα του Περέιρα πετυχαίνοντας το τρίτο του τέρμα στην τρέχουσα περίοδο. Αυτό το γκολ έμελλε να κρίνει και την τύχη του αγώνα, με τον ΑΠΟΕΛ να μην μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, αν και είχε κάποιες μεγάλες ευκαιρίες. Ιδίως οι δυο με πρωταγωνιστή τον Ντράζιτς ήταν κραυγαλέες, πρώτα στο 88’ με το πλασέ του να το κόβει ο Βανά Άλβες και στο επόμενο λεπτό να αστοχεί από ξεκάθαρη θέση μπροστά στην εστία του Άρη.

H εξέλιξη της αναμέτρησης

Τέλος του αγώνα

-Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις

89' - Μεγάλη ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ., ο Αντωνίου κατέβασε στον Ντράζιτς που μόνος απέναντι στην εστία του Άρη, έστειλε την μπάλα έξω

88' - Ο Βανά Άλβες έκανε φοβερή απέκρουση στο πλασέ του Ντράζιτς

72' - Πλασαριστό σουτ από τον Κακουλλή, πάει έξω η μπάλα

69' - Σουτ του Κακουλλή, βρίσκει κάπου και πάει κόρνερ η μπάλα

55'- ΓΚΟΛ. 1-0. Σουτ από μακριά ο Κάστανος και στέλνει τη μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα για το 1-0

50' - Νέα απειλή από τον Άρη, το σουτ του Κορέια πάει ελάχιστα έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Περέιρα

48' - Σουτ από τον Μοντνόρ, έπειτα από εξαιρετική πάσα του Νίκολιτς, πήγε λίγο έξω η μπάλα

46' - Ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο

-Έξι τελικές ο Άρης, πέντε ο ΑΠΟΕΛ στο πρώτο ημίχρονο. 57%-43% η κατοχή της μπάλας

Tέλος πρώτου ημιχρόνου

38' - Μεγάλη ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ, ο Μαντσίνι γύρισε στον Κούτσακο το σουτ του οποίου απέκρουσε με δυσκολία ο Βανά Άλβες

33' - Σουτ του Μαντσίνι, στα χέρια του Βανά Άλβες η μπάλα

24' - Φαλτσαριστό σουτ από τον Μοντνόρ, με υπερένταση έδιωξε σε κόρνερ ο Περέιρα

21' - Mεγάλη ευκαιρία για τον Άρη, ο Σενέ έπιασε το δυνατό σουτ, έξω από την περιοχή, με τον Περέιρα να είναι σε ετοιμότητα και να διώχνει τη μπάλα

12'- ΑΚΥΡΩΘΕΝ ΓΚΟΛ. Ο Μαντίνι έφυγε στην αντεπίθεση και με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ ακυρώθηκε αφού ο παίκτης του ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε την προσπάθειά του από θέση οφσάιντ

11' - ΔΟΚΑΡΙ. Ο Κούτσακος έκανε ατομική προσπάθεια, επιλέγοντας να τελειώσει μόνος τη φάση, με το σουτ του να βρίσκει στο δοκάρι. Στη συνέχεια της φάσης, μετά από σέντρα του Νανού ο Κύπριος επιθετικός έκανε την κεφαλιά, με τη μπάλα να πηγαίνει πάνω από τα δοκάρια.

5'- Σουτ του Γκάουσταντ, απέκρουσε ο Περέιρα και στη συνέχεια έδιωξε ο Ντέγκενεκ προ του Εφαγκέ

1' - Έναρξη του αγώνα

ΑΡΗΣ: Βανά, Κορέια, Μπουράν, Σανέ, Νίκολιτς (65' Κοκόριν), Μπαλόγκουν (46' Aκάμπα), Κάστανος, Γκάουσταντ (76' Καλούλου), Μοντνόρ, Χαραλάμπους (88' Θεοδοσίου), Εφαγκέ (65' Κακουλλής).

ΑΠΟΕΛ: Περέιρα, Αντωνίου, Λαΐφης, Ντέγκενεκ, Μιρ, Νανού (67' Πουρσαϊτίδης), Τομάς (58' Ντράζιτς), Ντάλσιο, Ρόσα (74' Καττιρτζής), Μαντσίνι (67' Μαϊόλι), Κούτσακος (58' Ολαγίνκα)

ΣΚΟΡΕΡ: 55' Κάστανος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 84΄ Μπουράν / 52' Ντάλσιο, 84' Μαϊόλι , 90+4' Ολαγίνκα, 90+4' Λαΐφης

ΚΟΚΚΙΝΗ: 90+4' Λαΐφης (δεύτ. κίτρ.)

Διαιτητής: Juan Luca Sacchi

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Ivano Pezzuto

AVAR: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία