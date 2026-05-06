Αυτούς επέλεξαν για τη μάχη στην «Αρένα» οι Ροθάδα και Λοσάδα

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Απόλλωνα στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής των πλέι οφ, με τους δύο προπονητές να προχωρούν σε κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα, σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα. Ειδικά στην πλευρά των φιλοξενουμένων:

Από την πλευρά του ο Χαβιέρ Ροθάδα παρατάσσει τους: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Γκαρσία, Κυριάκου, Ναούμ, Πονς, Λέδες, Μπάγιτς, Ιβάνοβιτς.

Στον αντίποδα, ο Ερνάν Λοσάδα έδωσε φανέλα βασικου στους: Κουν, Σιήκκης, Λαμ, Μαλεκκίδης, Ασουνσάο, Ρωτής, Μάρκοβιτς, Βρίκκης, Π. Χαραλάμπους, Τόμας, Γιούσεφ.