Έτσι θα αρχίσουν ΑΠΟΕΛ και Άρης

Οι ενδεκάδες από τον αγώνα στο στάδιο «Αλφαμέγα» ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και τον Άρη. Για την ομάδα της Λευκωσίας εκτός αποστολής με πρόβλημα έμεινε ο Μπρόρσον, ενώ από προηγουμένως ήταν γνωστό ότι θα λείψουν οι Μπέλετς, Χριστοδούλου, Μάγιερ, Σταφυλίδης, Πιέρος και Μαρκίνιος.

Ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων, Πάμπλο Γκαρσία, επέλεξε τους: Περέιρα, Αντωνίου, Λαΐφης, Ντέγκενεκ, Μιρ, Νανού, Τομάς, Ντάλσιο, Ρόσα, Μαντσίνι, Κούτσακος. Στα σημαντικά η επιστροφή στη δράση για τον Ντέγκενεκ, που έμεινε εκτός αποστολής στα προηγούμενα παιχνίδια.

Aπό πλευράς της ομάδας της Λεμεσού στο αρχικό σχήμα βρίσκονται οι Βανά Άλβες, Κορέια, Μπουράν, Σανέ, Νίκολιτς, Μπαλόγκουν, Κάστανος, Γκάουσταντ, Μοντνόρ, Χαραλάμπους, Εφαγκέ.