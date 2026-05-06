ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τάνκοβιτς: «Ελπίζω να συμφωνήσουμε με την Ομόνοια, λόγω Μπεργκ πήρα την απόφαση να έρθω εδώ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τάνκοβιτς: «Ελπίζω να συμφωνήσουμε με την Ομόνοια, λόγω Μπεργκ πήρα την απόφαση να έρθω εδώ»

O Μουαμέρ Τάνκοβιτς παραχώρησε συνέντευξη στο Sportbladet

Ο Σουηδός επιθετικός, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα με την Ομόνοια, αναφέρθηκε στα συναισθήματά του, την πιθανή ανανέωση του συμβολαίου του ενώ σημείωσε πως η μεταγραφή του στην ομάδα έγινε λόγω του Χένινγκ Μπεργκ. 

Διαβάστε τις κυριότερες τοποθετήσεις του:

«Νιώθω απίστευτα. Το να κατακτάς το πρωτάθλημα δύο χρόνια στη σειρά δεν το καταφέρνουν πολλοί και για μένα το να έρθω εδώ ήταν καταπληκτικό. Είχαμε μια εξαιρετική σεζόν»

«Πήραμε ένα ανοιχτό λεωφορείο που ήρθε να μας παραλάβει από το γήπεδο. Στη συνέχεια πήγαμε στο κέντρο της Λευκωσίας όπου μας περίμεναν 20.000 φίλαθλοι. Ήταν όλοι εκστασιασμένοι και ήταν απίστευτο να βλέπεις τόσους χαρούμενους ανθρώπους. Το ποδόσφαιρο σημαίνει πολλά για τον κόσμο εδώ»

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να ανανεώσει το συμβόλαιο του με την Ομόνοια είπε: 

«Συζητάμε και ελπίζω να καταλήξουμε σε συμφωνία και να παραμείνω»

Για την συμφωνία του με την Ομόνοια το περασμένο καλοκαίρι:

«Υπήρξε πιθανότητα να πάω σε ομάδα του Ντουμπάι στη δεύτερη κατηγορία, αλλά το αρνήθηκα. Έπειτα προέκυψε η Ομόνοια και ήταν γραφτό να συμβεί. Όλα βγάζουν νόημα αν σκεφτείς πόσο καλά εξελίχθηκαν. Ήταν σε μεγάλο βαθμό λόγω του Χένινγκ Μπεργκ. Ο μάνατζέρ μου ήταν σε επαφή με τον σύλλογο και επειδή απέμενε λίγος χρόνος στη μεταγραφική περίοδο, έπρεπε να πάρω γρήγορη απόφαση. Έτσι πήρα τον Χένινγκ τηλέφωνο, μου είπε ότι είμαι ευπρόσδεκτος και όλα έγιναν γρήγορα»

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

H Πάλας ζει το όνειρο της: Λύγισε τη Ράγιο Βαγεκάνο και πήγε το Conference League ξανά στο Λονδίνο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστια έκπληξη στο Roland Garros: Η Σταροντούμπτσεβα πέταξε εκτός το Νο.2 του κόσμου!

Τένις

|

Category image

Με μια ηχηρή απουσία η αποστολή της Ολλανδίας για το Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην Τότεναμ και τον Ρόμπερτσον!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Φαβορί για το Μουντιάλ η Ισπανία, έχει Γιαμάλ που είναι από τους κορυφαίους του κόσμου»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

«Ο Λουτσέσκου προσπαθεί να πείσει τον ΠΑΟΚ να τον αφήσει»

Ελλάδα

|

Category image

«Σε ευχαριστούμε, κυβερνήτα»: Αποχαιρέτισε τον Σάρι με τρομερό βίντεο η Λάτσιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιθανές ακόμα και έντεκα αποχωρήσεις από το ρόστερ του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Πάει Μουντιάλ ο Μασέκο!

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να πάει στη Ρεάλ ο Έντσο Φερνάντες - Το αστρονομικό ποσό που ζητά η Τσέλσι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλειδώνει το πλάνο κούπας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ επέστρεψε με ελικόπτερο στην προπόνηση της Βραζιλίας

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Μετά τον Νίστρουπ έρχονται και παίκτες στον Παναθηναϊκό - 10 μεταγραφές, 4 προτεραιότητες

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η απονομή στον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ, οι Legends και το πάρτι στο «Λευκόθεο»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Λίφτινγκ» σε όλες τις γραμμές

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη