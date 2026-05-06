Τάνκοβιτς: «Ελπίζω να συμφωνήσουμε με την Ομόνοια, λόγω Μπεργκ πήρα την απόφαση να έρθω εδώ»

Ο Σουηδός επιθετικός, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα με την Ομόνοια, αναφέρθηκε στα συναισθήματά του, την πιθανή ανανέωση του συμβολαίου του ενώ σημείωσε πως η μεταγραφή του στην ομάδα έγινε λόγω του Χένινγκ Μπεργκ.

Διαβάστε τις κυριότερες τοποθετήσεις του:

«Νιώθω απίστευτα. Το να κατακτάς το πρωτάθλημα δύο χρόνια στη σειρά δεν το καταφέρνουν πολλοί και για μένα το να έρθω εδώ ήταν καταπληκτικό. Είχαμε μια εξαιρετική σεζόν»

«Πήραμε ένα ανοιχτό λεωφορείο που ήρθε να μας παραλάβει από το γήπεδο. Στη συνέχεια πήγαμε στο κέντρο της Λευκωσίας όπου μας περίμεναν 20.000 φίλαθλοι. Ήταν όλοι εκστασιασμένοι και ήταν απίστευτο να βλέπεις τόσους χαρούμενους ανθρώπους. Το ποδόσφαιρο σημαίνει πολλά για τον κόσμο εδώ»

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να ανανεώσει το συμβόλαιο του με την Ομόνοια είπε:

«Συζητάμε και ελπίζω να καταλήξουμε σε συμφωνία και να παραμείνω»

Για την συμφωνία του με την Ομόνοια το περασμένο καλοκαίρι:

«Υπήρξε πιθανότητα να πάω σε ομάδα του Ντουμπάι στη δεύτερη κατηγορία, αλλά το αρνήθηκα. Έπειτα προέκυψε η Ομόνοια και ήταν γραφτό να συμβεί. Όλα βγάζουν νόημα αν σκεφτείς πόσο καλά εξελίχθηκαν. Ήταν σε μεγάλο βαθμό λόγω του Χένινγκ Μπεργκ. Ο μάνατζέρ μου ήταν σε επαφή με τον σύλλογο και επειδή απέμενε λίγος χρόνος στη μεταγραφική περίοδο, έπρεπε να πάρω γρήγορη απόφαση. Έτσι πήρα τον Χένινγκ τηλέφωνο, μου είπε ότι είμαι ευπρόσδεκτος και όλα έγιναν γρήγορα»