Πάφος - Ομόνοια: Οι εντεκάδες στο «Στέλιος Κυριακίδης»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε τις επιλογές των δύο προπονητών
Πάφος και Ομόνοια τίθενται αντιμέτωπες στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής των Πλέι Οφ της Cyprus League By Stoiximan.
Δείτε τις 11άδες των δύο ομάδων:
Πάφος: Μιχαήλ, Γκεσάντ, Ιωάννου, Νταβίντ Λουίζ, Μίμοβιτς, Σούνιτς, Σίλβα, Ντράγκομιρ, Κορέια, Όρσιτς, Άντερσον.
Ομόνοια: Φαμπιάνο, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Μασούρας, Οντουμπάτζο, Μάριτς, Κούσουλος, Χρήστου, Μαγιαμπέλα, Χατζηγιοβάνης, Γιόβετιτς.