Πάφος - Ομόνοια: Οι εντεκάδες στο «Στέλιος Κυριακίδης»

Πάφος και Ομόνοια τίθενται αντιμέτωπες στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής των Πλέι Οφ της Cyprus League By Stoiximan.

Δείτε τις 11άδες των δύο ομάδων:

Πάφος: Μιχαήλ, Γκεσάντ, Ιωάννου, Νταβίντ Λουίζ, Μίμοβιτς, Σούνιτς, Σίλβα, Ντράγκομιρ, Κορέια, Όρσιτς, Άντερσον.

Ομόνοια: Φαμπιάνο, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Μασούρας, Οντουμπάτζο, Μάριτς, Κούσουλος, Χρήστου, Μαγιαμπέλα, Χατζηγιοβάνης, Γιόβετιτς.